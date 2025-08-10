Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Μας μάγεψε όλους η Πανσέληνος του οξύρρυγχου - Οι εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την Ελλάδα

 10.08.2025 - 13:48
Μας μάγεψε όλους η Πανσέληνος του οξύρρυγχου - Οι εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την Ελλάδα

Η πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως πανσέληνος του οξύρρυγχου,  προκάλεσε τον θαυμασμό όσων είχαν την τύχη και την ευκαιρία να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.

Πολλοί μάλιστα το έκαναν από αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία που παρέμειναν το βράδυ του Σαββάτου ανοιχτά για χάρη της μεγαλύτερης σελήνης του χρόνου.

Το θέαμα είναι σπάνιο ουράνιο θέαμα, γιατί η Σελήνη  θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες.

Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώθηκε στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.

Κατά το διάστημα αυτό, η πανσέληνος εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητά της και καλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουν το όμορφο φυσικό φαινόμενο.

Όσο για το παράξενο όνομά της, προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτοχθόνων της αμερικανικής ηπείρου. Πήρε αυτό το όνομα γιατί αυτή την εποχή του χρόνου, οι οξύρρυγχοι, ψάρια του γλυκού νερού, είναι στην καλύτερη εποχή για το ψάρεμά τους στα ποτάμια και τις λίμνες.

ΠΗΓΗ: In.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

