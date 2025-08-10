Μας μάγεψε όλους η Πανσέληνος του οξύρρυγχου - Οι εντυπωσιακές εικόνες πάνω από την Ελλάδα

Το θέαμα είναι σπάνιο ουράνιο θέαμα, γιατί η Σελήνη θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες.

Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώθηκε στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.