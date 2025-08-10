Σε λειτουργία 12 από τις 13 μονάδες αφαλάτωσης - Έρχονται και νέες μέχρι το 2026

Πρώτα απ’ όλα, έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία κινητές μονάδες αφαλάτωσης και υλοποιούνται δράσεις που αυξάνουν τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, μειώνουν τις απώλειες στα δίκτυα και περιορίζουν τη σπατάλη, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Συγκεκριμένα, στην Κισσόνεργα, από τις αρχές Αυγούστου λειτουργεί η πρώτη μονάδα δυναμικότητας 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, ενώ εντός των ημερών αναμένεται και η δεύτερη, ίδιας δυναμικότητας. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα προστεθούν μονάδες 5.000 κ.μ./ημέρα και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου επιπλέον 5.000 κ.μ./ημέρα.

Στη Μονή, στον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), έχουν εγκατασταθεί μονάδες συνολικής δυναμικότητας 15.000 κ.μ./ημέρα που παραχωρήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα σε δύο μήνες και από τις 22 Ιουλίου έχει ξεκινήσει η σταδιακή λειτουργία τους. Μέχρι τις 6 Αυγούστου λειτουργούν ήδη 12 από τις 13 μονάδες, ενώ η τελευταία θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Πέραν των αφαλατώσεων, υλοποιούνται παρεμβάσεις ενίσχυσης της ύδρευσης, όπως η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων, έργα μείωσης απωλειών στα δίκτυα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) ύψους €10,5 εκατ., καθώς και σε Κοινότητες εκτός ΕΟΑ ύψους €3 εκατ. Επιπλέον, «τρέχει» Σχέδιο Χορηγιών ύψους €3 εκατ. για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης, με τις 6 από τις 12 αιτήσεις να έχουν ήδη εγκριθεί (για τις υπόλοιπες αναμένονται επιπλέον στοιχεία από τους αιτητές).

Στο μέτωπο της μείωσης της σπατάλης, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Σταγονο-μετρώ», η οποία αναπτύχθηκε από την ομάδα Ευφυών Συστημάτων Νερού του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομίας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εφαρμογή βοηθά τα νοικοκυριά να υπολογίζουν και να περιορίζουν την κατανάλωση νερού, ενώ εκσυγχρονίστηκε ο νόμος για την εξοικονόμηση με αυστηρότερες ρυθμίσεις για την αλόγιστη χρήση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα, η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στον Γαρύλλη Λεμεσού αναμένεται να εγκατασταθεί μέσα σε τέσσερις μήνες, με στόχο να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ στο λιμάνι Λεμεσού η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2026. Παράλληλα, εξετάζεται η εγκατάσταση νέων μονάδων συνολικής δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα σε Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο, με στόχο λειτουργίας πριν από το καλοκαίρι του 2026.

Το Τμήμα υπογραμμίζει ότι το υδατικό ζήτημα είναι μία διαρκής πρόκληση, η οποία απαιτεί συνεχή προσπάθεια και υπεύθυνη διαχείριση. Ακόμη και με την υλοποίηση όλων των μέτρων που οδηγούν στην μόνιμη επίλυση, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση από τους πολίτες παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση επάρκειας και τη βιώσιμη προστασία του νερού για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.