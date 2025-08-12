Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

 12.08.2025 - 12:33
«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

Με απάντηση προς το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ, ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, υποστήριξε ότι η Πρόεδρος της Βουλής αναφερόταν στους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Αυτούσια η δήλωσή του:

Παραμονές της 2ης εισβολής και με τις μνήμες ζωντανές από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και του 1996, το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού.

Γιατί οι «απέναντι» στους οποίους αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι οι δολοφόνοι, ο κατοχικός στρατός και η Τουρκία που αρνείται να εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης, για να κυκλοφορούν ελεύθεροι εδώ και 29 χρόνια.

Ας ακούσουν ολόκληρη την ομιλία και όχι να οικοδομούν την προπαγάνδα τους σε «κομμένα βιντεάκια».

Τέτοιες μέρες ειδικά, ντρέπεται και η ντροπή μαζί τους!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για γυναίκα στη Λευκωσία: Πτερύγιο ανεμιστήρα εκσφενδονίστηκε στο πρόσωπο της - Τι διερευνάται
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών
Χειροπέδες σε άλλους δύο για τα έξι κιλά κάνναβης σε διαμέρισμα
Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες
«Ψήνεται» η Κύπρος: Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος; - Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα – Δείτε αναλυτικά το «μενού»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στο Μεσολόγγι! Έξαλλη η Γωγώ Τσαμπά φώναζε: «Αν δεν σταματήσετε, εγώ θα φύγω»

 12.08.2025 - 12:14
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Έκοψες τη ζάχαρη; Δες πώς αλλάζει η ζωή σου σε μόλις μερικές μέρες

 12.08.2025 - 12:44

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

  •  12.08.2025 - 12:33
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

  •  12.08.2025 - 11:34
Έντονη ανησυχία για την εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - Αναφορές ότι δεχόταν bullying από μεγαλύτερα παιδιά

Έντονη ανησυχία για την εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - Αναφορές ότι δεχόταν bullying από μεγαλύτερα παιδιά

  •  12.08.2025 - 12:56
Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

  •  12.08.2025 - 11:02
Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

  •  12.08.2025 - 10:57
«Ξάφρισε» περίπτερο με τσιγάρα αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον «έκαψε» μαρτυρία και συνελήφθη μαζί με 39χρονη

«Ξάφρισε» περίπτερο με τσιγάρα αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον «έκαψε» μαρτυρία και συνελήφθη μαζί με 39χρονη

  •  12.08.2025 - 12:52
Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες

Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες

  •  12.08.2025 - 09:05
ΑΠΟΕΛ: O Πάμπλο, τα διαβατήρια και οι ντόπιοι…

ΑΠΟΕΛ: O Πάμπλο, τα διαβατήρια και οι ντόπιοι…

  •  12.08.2025 - 10:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα