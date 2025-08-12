VIDEO - Έκοψες τη ζάχαρη; Δες πώς αλλάζει η ζωή σου σε μόλις μερικές μέρες

Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις πως η υπερβολική ζάχαρη βλάπτει την υγεία σου. Ωστόσο, η απότομη διακοπή της ζάχαρης μπορεί να μοιάζει δύσκολη — ειδικά όταν κυκλοφορούν αμέτρητες τάσεις «no sugar» στα social media.

Ο γιατρός Eric Berg μέσα από το TikTok εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόβεις τα «ελεύθερα σάκχαρα», δηλαδή τη ζάχαρη που προστίθεται σε φαγητά και ροφήματα και καταναλώνεται σε υπερβολικές ποσότητες από πολλούς.



Τα πρώτα συμπτώματα και πώς να τα διαχειριστείς

Μπορεί αρχικά να νιώσεις έντονη επιθυμία για γλυκό, ερεθιστικότητα, κούραση ή πονοκέφαλο — όλα φυσιολογικά σημάδια ότι το σώμα σου «αποτοξινώνεται».

Οι ειδικοί προτείνουν να μειώσεις τη ζάχαρη σταδιακά και όχι «ψυχρολουσία», ώστε να αποφύγεις αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα.

Ενέργεια, διάθεση και πνευματική διαύγεια

Μόλις περάσεις την αρχική φάση, θα παρατηρήσεις πως έχεις περισσότερη ενέργεια και δεν πεινάς τόσο συχνά, καθώς το σώμα αρχίζει να χρησιμοποιεί τα αποθέματα λίπους για καύσιμο.

«Θα νιώσεις καλύτερα αν είχες άγχος ή κατάθλιψη», λέει ο Dr. Berg, καθώς η μειωμένη πρόσληψη ζάχαρης ισορροπεί τις ορμόνες της διάθεσης.

Παράλληλα, η συγκέντρωση και η εστίασή σου θα βελτιωθούν σημαντικά.

Φυσικές αλλαγές: Λιγότερη φλεγμονή και λαμπερό δέρμα

Η διακοπή της ζάχαρης μειώνει τη φλεγμονή στο σώμα, γεγονός που μπορεί να ελαττώσει τον πόνο και την ενόχληση.



Επίσης, θα παρατηρήσεις ότι το δέρμα σου αποκτά πιο υγιή και λαμπερή όψη, καθώς η ζάχαρη θεωρείται κύριος υπεύθυνος για την εμφάνιση ακμής και προβλημάτων του δέρματος.

Ασφαλή αποτοξίνωση από τη ζάχαρη

Ξεκίνα κόβοντας σταδιακά τα γλυκά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Φρόντισε να λαμβάνεις επαρκή θρεπτικά συστατικά από υγιεινές τροφές.



Ζήτησε ιατρική συμβουλή πριν κάνεις δραστικές αλλαγές στη διατροφή σου.

Η αποτοξίνωση από τη ζάχαρη δεν είναι εύκολη, αλλά τα οφέλη για το σώμα και το μυαλό σου είναι σημαντικά και μακροχρόνια.

Με σωστή προσέγγιση, θα νιώσεις περισσότερη ενέργεια, βελτιωμένη διάθεση, καλύτερη πνευματική διαύγεια και φυσικά πιο υγιές δέρμα.

Πηγή: gazzetta.gr