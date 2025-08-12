Ecommbx
VIDEO: Τι κρύβεται πάνω από τα κεφάλια μας; Η συγκλονιστική αλήθεια για τα αόρατα σωματίδια στον ουρανό

 12.08.2025 - 16:15
Από την άμμο της Σαχάρας έως τους καπνούς των πυρκαγιών – Η εντυπωσιακή απεικόνιση της NASA αποκαλύπτει το αέναο ταξίδι των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα της Γης.

Τι είναι τα αερολύματα και γιατί ταξιδεύουν στον πλανήτη;

Υψηλά πάνω από τους ωκεανούς και τις ηπείρους, εκατομμύρια μικροσκοπικά σωματίδια -γνωστά ως αερολύματα- ταξιδεύουν ασταμάτητα, αιωρούμενα στην ατμόσφαιρα για μέρες ή και εβδομάδες. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να προέρχονται από φυσικές πηγές όπως η άμμος της ερήμου, το θαλασσινό αλάτι, οι καπνοί από πυρκαγιές και οι εκπομπές από ηφαιστειακές εκρήξεις, αλλά και από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η εντυπωσιακή οπτικοποίηση της NASA

Η NASA, μέσα από το Scientific Visualization Studio και το μοντέλο Goddard Earth Observing System, δημιούργησε ένα βίντεο που δείχνει την πορεία των αερολυμάτων από την 1η Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2024. Κάθε τύπος αερολύματος έχει το δικό του χρώμα: μπλε για το θαλασσινό αλάτι, ματζέντα για την έρημο, πορτοκαλί-κόκκινο για τους καπνούς και πράσινο για τα θειικά από ρύπανση ή ηφαιστειακές εκρήξεις.

Μεγάλες πτήσεις άμμου και καπνού που επηρέασαν τον κόσμο

  • Η άμμος της Σαχάρας: Μια τεράστια σκόνη άμμου μεταφέρθηκε δυτικά, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα σε Καραϊβική, Φλόριντα και Τέξας.

  • Καπνοί από πυρκαγιές: Νότια Αφρική και Νότια Αμερική γέμισαν τον ουρανό με καπνούς από αγροτικές καύσεις και δασικές πυρκαγιές.

  • Ηφαιστειακά θειικά: Τα ηφαίστεια Κιλαουέα στη Χαβάη και Έτνα στην Ιταλία απελευθέρωσαν θειικά σωματίδια που ταξίδεψαν στην ατμόσφαιρα.

Ο χορός των αερολυμάτων αποκαλύπτει επίσης την ένταση των τροπικών καταιγίδων. Για παράδειγμα, ο τυφώνας Ernesto στον δυτικό Ατλαντικό και οι τυφώνες Shanshan και Ampil κοντά στην Ιαπωνία, συγκέντρωναν γύρω τους καπνούς και σκόνη, επιδεινώνοντας τις καιρικές συνθήκες.

Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αερολυμάτων έχει φυσική προέλευση, οι ανθρωπογενείς ρύποι από βιομηχανίες και πόλεις προστίθενται συνεχώς, ταξιδεύοντας μακριά από την πηγή τους και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Γιατί η χαρτογράφηση των αερολυμάτων είναι σημαντική;

Η παρακολούθηση της διαδρομής αυτών των μικροσκοπικών ταξιδιωτών βοηθά τους επιστήμονες και τις κοινότητες να προβλέπουν αλλαγές στην ποιότητα του αέρα και την ορατότητα, βελτιώνοντας την προστασία της δημόσιας υγείας και την κατανόηση των κλιματικών φαινομένων.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

«Καταδικαστέα και απαράδεκτη», χαρακτήρισε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την επίσκεψη του Βρετανού Βουλευτή Αφζάλ Καν στα κατεχόμενα και την φωτογράφισή του με τον κατοχικό ηγέτη στην παρουσία συμβόλων του ψευδοκράτους.

