«Μην σπαταλάτε νερό»: Το ΤΑΥ προειδοποιεί λόγω καύσωνα – Σε οριακή κατάσταση τα φράγματα

Σε ανακοίνωσή του το ΤΑΥ αναφέρει ότι «η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στη διαφύλαξη των λιγοστών αποθεμάτων νερού στα φράγματά μας, στα οποία η εισροή είναι μηδαμινή λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον περί Εξοικονόμησης Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμου (Ν. 1/1991), η κατανάλωση νερού με τη χρήση λάστιχου για το πλύσιμο δρόμων, πεζοδρομίων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων ή μηχανοκίνητων οχημάτων απαγορεύεται αυστηρά.

Σημειώνεται πως το ΤΑΥ συνεχίζει να υλοποιεί το Πρόγραμμα Δράσης για αντιμετώπιση της λειψυδρίας εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Ωστόσο, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση από τους πολίτες παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση επάρκειας και τη βιώσιμη προστασία του νερού για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ