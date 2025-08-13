Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μην σπαταλάτε νερό»: Το ΤΑΥ προειδοποιεί λόγω καύσωνα – Σε οριακή κατάσταση τα φράγματα

 13.08.2025 - 14:45
Λόγω της μεγάλης ζήτησης νερού κατά την τρέχουσα περίοδο αυτή αλλά και λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) προτρέπει το κοινό όπως εξοικονομεί το νερό και αποφεύγει με κάθε τρόπο την άσκοπη χρήση του.

Σε ανακοίνωσή του το ΤΑΥ αναφέρει ότι «η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στη διαφύλαξη των λιγοστών αποθεμάτων νερού στα φράγματά μας, στα οποία η εισροή είναι μηδαμινή λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον περί Εξοικονόμησης Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμου (Ν. 1/1991), η κατανάλωση νερού με τη χρήση λάστιχου για το πλύσιμο δρόμων, πεζοδρομίων, βεραντών, κιγκλιδωμάτων ή μηχανοκίνητων οχημάτων απαγορεύεται αυστηρά.

Σημειώνεται πως το ΤΑΥ συνεχίζει να υλοποιεί το Πρόγραμμα Δράσης για αντιμετώπιση της λειψυδρίας εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Ωστόσο, η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση από τους πολίτες παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση επάρκειας και τη βιώσιμη προστασία του νερού για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

