Εκτοξεύτηκε δορυφόρος της ΕΕ για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα

Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ικανότητα της Ευρώπης να παρακολουθεί την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ατμοσφαιρική υγεία σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Sentinel-5, που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), της EUMETSAT και της Arianespace, θα παρέχει καθημερινά δεδομένα υψηλής ανάλυσης για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα ιχνοστοιχεία ατμοσφαιρικών αερίων σε όλο τον κόσμο.

Ο δορυφόρος θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη περίπου κάθε 100 λεπτά.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η αποστολή θα υποστηρίξει βασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής της ΕΕ για το Μεθάνιο, της Οδηγίας για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα και του Σχεδίου Δράσης για Μηδενική Ρύπανση. Αυτά τα δεδομένα θα είναι καθοριστικά για την προώθηση των προσπαθειών μείωσης της ρύπανσης και τη βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Μαζί με τον γεωστατικό Sentinel-4 και την επερχόμενη αποστολή παρακολούθησης CO₂ (CO2M), ο Sentinel-5 εδραιώνει περαιτέρω το Copernicus ως ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα παρατήρησης της Γης στον κόσμο, ιδιαίτερα στην παρακολούθηση της ατμόσφαιρας. Το Copernicus είναι το σκέλος Παρατήρησης της Γης του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ.