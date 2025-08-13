Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕκτοξεύτηκε δορυφόρος της ΕΕ για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα
LIKE ONLINE

Εκτοξεύτηκε δορυφόρος της ΕΕ για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα

 13.08.2025 - 19:25
Εκτοξεύτηκε δορυφόρος της ΕΕ για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα

Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-5 εκτοξεύτηκε με επιτυχία σήμερα Τετάρτη με πύραυλο Ariane 6 από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας.

Σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ικανότητα της Ευρώπης να παρακολουθεί την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ατμοσφαιρική υγεία σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Sentinel-5, που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), της EUMETSAT και της Arianespace, θα παρέχει καθημερινά δεδομένα υψηλής ανάλυσης για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα ιχνοστοιχεία ατμοσφαιρικών αερίων σε όλο τον κόσμο.

Ο δορυφόρος θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη περίπου κάθε 100 λεπτά.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η αποστολή θα υποστηρίξει βασικές περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής της ΕΕ για το Μεθάνιο, της Οδηγίας για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα και του Σχεδίου Δράσης για Μηδενική Ρύπανση. Αυτά τα δεδομένα θα είναι καθοριστικά για την προώθηση των προσπαθειών μείωσης της ρύπανσης και τη βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Μαζί με τον γεωστατικό Sentinel-4 και την επερχόμενη αποστολή παρακολούθησης CO₂ (CO2M), ο Sentinel-5 εδραιώνει περαιτέρω το Copernicus ως ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα παρατήρησης της Γης στον κόσμο, ιδιαίτερα στην παρακολούθηση της ατμόσφαιρας. Το Copernicus είναι το σκέλος Παρατήρησης της Γης του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα
Αντρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου μιλούν για τη γνωριμία τους: «Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή»
Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σταδιακή άρση κυρώσεων στη Ρωσία αν συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση πυρός, συζητούν οι Ευρωπαίοι

 13.08.2025 - 18:05
Επόμενο άρθρο

Ζελένσκι μετά την τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Ο Πούτιν μπλοφάρει - Θα σεβαστούμε το Σύνταγμα για την εδαφική μας ακεραιότητα

 13.08.2025 - 18:26
Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

Ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, πέραν της διόρθωσης των στρεβλώσεων και αστοχιών του παρελθόντος, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα που έχουν ως προορισμό την επάρκεια, την ασφάλεια προμήθειας, τη μείωση του κόστους της ενέργειας, και αποφεύγει την αοριστολογία, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

Η Κύπρος γυρίζει σελίδα στην ενέργεια: Σχέδιο-μαμούθ για ασφάλεια και χαμηλότερες τιμές

  •  13.08.2025 - 17:43
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

  •  13.08.2025 - 12:16
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Μανδρίων στη Λεμεσό

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Φωτιά σε περιοχή της κοινότητας Μανδρίων στη Λεμεσό

  •  13.08.2025 - 19:07
Ζελένσκι μετά την τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Ο Πούτιν μπλοφάρει - Θα σεβαστούμε το Σύνταγμα για την εδαφική μας ακεραιότητα

Ζελένσκι μετά την τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ευρωπαίων: Ο Πούτιν μπλοφάρει - Θα σεβαστούμε το Σύνταγμα για την εδαφική μας ακεραιότητα

  •  13.08.2025 - 18:26
Διπλή κόκκινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος με τα 45αρια να χτυπούν κόκκινο

Διπλή κόκκινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος με τα 45αρια να χτυπούν κόκκινο

  •  13.08.2025 - 18:35
Ανάγκες σε τρόφιμα για μητέρα μονογονιό: «Χρειαζόμαστε φαγητό»

Ανάγκες σε τρόφιμα για μητέρα μονογονιό: «Χρειαζόμαστε φαγητό»

  •  13.08.2025 - 16:19
Μεγάλη αστική αναβάθμιση στη Λάρνακα – Έρχονται λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδρομοι €20 εκατομμυρίων

Μεγάλη αστική αναβάθμιση στη Λάρνακα – Έρχονται λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδρομοι €20 εκατομμυρίων

  •  13.08.2025 - 16:45
Κρήτη: Υπεύθυνος ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Κρήτη: Υπεύθυνος ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα

  •  13.08.2025 - 15:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα