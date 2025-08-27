Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την έχετε δει; Χάθηκαν τα ίχνη της 26χρονης Κατερίνας από τη Λεμεσό – Δείτε φωτογραφία

 27.08.2025 - 19:29
Η Κατερίνα Χρυσοστόμου, 26 ετών, από τη Λεμεσό, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λεμεσό, από χθες 26/08/2025.

Η 26χρονη περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60-1.65μ. περίπου, με κοντά μαύρα ίσια μαλλιά και κατά την αναχώρηση της φορούσε τιγρέ φόρεμα και παντόφλες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε οικία στο Παραλίμνι.

