Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 23:30 χθες το βράδυ [Τετάρτη 27/08], εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας 48 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της κατοικίας της ιδιοκτήτριας του, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για διενέργεια εξετάσεων το πρωί σήμερα, από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.