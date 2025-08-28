Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή

 28.08.2025 - 06:39
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το βράδυ - Βρισκόταν στην αυλή κατοικίας – Υπό φρούρηση η σκηνή

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην αυλή κατοικίας 48χρονης στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 23:30 χθες το βράδυ [Τετάρτη 27/08], εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία γυναίκας 48 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της κατοικίας της ιδιοκτήτριας του, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για διενέργεια εξετάσεων το πρωί σήμερα, από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

 

Νέα επίθεση εναντίον ντελιβερά - Τον λήστεψαν υπό την απειλή μαχαιριού - Άρπαξαν τη μοτοσικλέτα και προσωπικά αντικείμενα

Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ

Μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να παραμένει χωρίς κλιματιστικά ενόψει του παρατεταμένου καύσωνα.

