Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Η έκθεση αναφέρει πως η έρευνα που έγινε καταδεικνύει "με απόλυτη σαφήνεια" τόσο τη σφοδρότητα της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, όσο και την αιτία εκδήλωσής της.

Όπως σημειώνεται, η αιτία αποδόθηκε σε απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου, που ήρθε σε επαφή με ξηρή βλάστηση. "Δύο αποτσίγαρα που εντοπίστηκαν στην περιοχή ανάφλεξης, εκ των οποίων το ένα με θερμικές αλλοιώσεις, συλλέχθηκαν από τους ερευνητές, καταγράφηκαν ως αποδεικτικό υλικό και παραδόθηκαν στις κυπριακές αρχές".

Στην έκθεση σημειώνεται ότι ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία αναπτύχθηκε η φωτιά είναι ότι στις 13:26 εντοπίστηκε η μοναδική εστία διαστάσεων ύψους περίπου 1 μέτρου και πλάτους 3 μέτρων, ενώ μόλις 17 λεπτά αργότερα, στις 13:43, είχε ήδη επεκταθεί σε 1,5 εκτάριο (15.000 τ.μ.). Στα 29 λεπτά από την πρώτη αναφορά, στις 13:55, η καμένη έκταση είχε φτάσει τα 2 εκτάρια (20.000 τ.μ.) και οι φλόγες είχαν εισβάλει στον οικισμό Μαλιά.

Η τοπογραφία της περιοχής λειτούργησε καταλυτικά, προστίθεται, καθώς επέτρεψε στη φωτιά να εξαπλωθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από την κύρια κατεύθυνση του ανέμου. "Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τα τοπικά μοτίβα που δημιουργεί το ανάγλυφο, οδήγησαν σε διάδοση με ρυθμό 60–63 μέτρα ανά λεπτό, πολλαπλασιάζοντας την ένταση και τον κίνδυνο", σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πιθανότητα ανάφλεξης είχε υπολογιστεί στο 100%, με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες που είχαν καταγραφεί πριν την εκδήλωση: υψηλή θερμοκρασία (39°C), εξαιρετικά χαμηλή υγρασία (19%), παρατεταμένη ξηρασία και άνεμοι που έφταναν τα 9 μποφόρ. "Πρόκειται για συνθήκες που θεωρούνται εξαιρετικά ευνοϊκές για οποιαδήποτε ανάφλεξη, συμπεριλαμβανομένης από απερίσκεπτη απόρριψη τσιγάρου", σημειώνεται.

Το σημείο ανάφλεξης περιορίστηκε σε ακρίβεια έκτασης 30x30 εκατοστών στην άκρη του δρόμου Μαλιά - Άρσους.

Με βάση τη συστηματική επιτόπια διερεύνηση, την ανάλυση μαρτυριών, βίντεο και φωτογραφιών, καθώς και την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων, οι ερευνητές κατέληξαν ότι η πυρκαγιά στη Λεμεσό εκδηλώθηκε στην ανατολική πλευρά του δρόμου που συνδέει τη Μαλιά με το Άρσος.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Η έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό, δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η πολυμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων της υπηρεσίας ATF, μέσα από συλλογή ευρημάτων και τεκμηριωμένη επιστημονική ανάλυση, κατέληξε με σαφήνεια στην εστία και τα αίτια της πυρκαγιάς καθώς και στις συνθήκες που οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωσή της.

Το περιεχόμενο της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων της υπηρεσίας ATF, όπως και των εκθέσεων των αρμόδιων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων, με στόχο τομές, βελτιώσεις και πιο αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και παρόμοιων κρίσεων.

