Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

 28.08.2025 - 16:59
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγικό τέλος βρήκε το μεσημέρι της Πέμπτης 79χρονη γυναίκα στα Περβόλια, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της.

Η ιστοσελίδα μας εξασφάλισε φωτογραφίες από το σπίτι της άτυχης 79χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 σε υπνοδωμάτιο της οικίας και έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στα Περβόλια: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά στο σπίτι της

Υπενθυμίζεται ότι, αφού παραβίασαν την είσοδο, εντόπισαν τη Φιλοθέη Μουρτζιή, 79 ετών, αναίσθητη στο χωλ του σπιτιού, πεσμένη μπρούμητα.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στη σκηνή διαπίστωσε τον θάνατό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της δεν φέρει εμφανή τραύματα ή εγκαύματα.

Η φωτιά κατασβήστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν επεκταθεί σε άλλους χώρους του σπιτιού.

Τα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας, καθώς και οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου.

Δείτε φωτογραφίες: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας - Ιδού τα αποτέλεσματα για τους Κύπριους
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: «Έφοδος» στο κελί κατάδικου – Του πέρασαν ξανά χειροπέδες
Απεργία στην Ελλάδα: Τι γίνεται με τις πτήσεις και τα μέσα μεταφοράς - Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ενάντια «στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης»
Σχολεία χωρίς air-condition: Έτσι θα αντιμετωπίσουν τον καύσωνα - Δόθηκαν οδηγίες από Υπ.Υγείας και ΥΠΑΝ
Ένα νέο στέκι φέρνει την urban ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάφου – Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο πάρτι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

 28.08.2025 - 16:45
Επόμενο άρθρο

Δημόσια Έργα: Στις €90.200.000 πλέον ΦΠΑ το κόστος για ολοκλήρωση δρόμου Πάφου-Πόλης

 28.08.2025 - 17:27
Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Δύο αποτσίγαρα είναι, σύμφωνα με τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες του AFT, η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό στις 23 και 24 Ιουλίου 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

Φονική πυρκαγιά: Στη δημοσιότητα με οδηγίες ΠτΔ η έκθεση των Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων

  •  28.08.2025 - 16:45
Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

Δείτε φωτογραφίες: Άμορφη μάζα σιδερικών το μοιραίο όχημα του 80χρονου Αναστάσιου

  •  28.08.2025 - 13:42
Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

  •  28.08.2025 - 16:59
Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

Αυτοψία στα Στροβίλια αποφάσισε το «στρατοδικείο» - Διεκόπη η «δίκη» των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  28.08.2025 - 15:24
Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

Διπλό φονικό στον Ύψωνα: Δις ισόβια στον 51χρονο - Ένοχος για δύο φόνους

  •  28.08.2025 - 14:56
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ο κατάδικος φέρεται να έδινε οδηγίες μέσα από την φυλακή – Ψάχνουν όχημα και πιστόλι

  •  28.08.2025 - 11:50
Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

Προλαβαίνεις; Κάποιοι ακύρωσαν - Επαναδιάθεση χορηγιών για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος

  •  28.08.2025 - 12:45
Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

Apple: Πότε θα αποκαλύψει τα νέα μοντέλα iPhone και AirPods - Τι αποκαλύπτει το logo της παρουσίασης - Πότε θα κυκλoφορήσει το νέο iOS26

  •  28.08.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα