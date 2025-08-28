Τραγωδία στα Περβόλια: Φωτογραφίες από το σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 79χρονη Φιλοθέη

Η ιστοσελίδα μας εξασφάλισε φωτογραφίες από το σπίτι της άτυχης 79χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 σε υπνοδωμάτιο της οικίας και έγινε αντιληπτή από γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι, αφού παραβίασαν την είσοδο, εντόπισαν τη Φιλοθέη Μουρτζιή, 79 ετών, αναίσθητη στο χωλ του σπιτιού, πεσμένη μπρούμητα.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στη σκηνή διαπίστωσε τον θάνατό της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός της δεν φέρει εμφανή τραύματα ή εγκαύματα.

Η φωτιά κατασβήστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν επεκταθεί σε άλλους χώρους του σπιτιού.

Τα αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας, καθώς και οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου.

Δείτε φωτογραφίες: