Πολιτική Σύγκρουση για την Τεχνική Σχολή: Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους «απαιτεί» διαφάνεια και τεκμηρίωση για την απόφαση υπέρ Ιδαλίου

Ο Κόρνος στο επίκεντρο της διεκδίκησης

Ο Δήμος Λευκάρων, μέσω σειράς επιστολών που απευθύνθηκαν στην Υπουργό Παιδείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε κοινοβουλευτικά σώματα, διεκδικεί τεκμηριωμένα την ανέγερση Τεχνικής Σχολής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κόρνου. Το αίτημα αυτό, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, δεν αποτελεί έκφραση επαιτείας αλλά τεκμηριωμένης απαίτησης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας.

«Δεν επαιτώ αλλά απαιτώ και διεκδικώ το αυτονόητο», σημειώνει χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας στις 27 Αυγούστου 2025, προσθέτοντας πως η ανακοίνωση της ανέγερσης σχολής στον Δήμο Ιδαλίου αποτέλεσε «έκπληξη», η οποία δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που είχαν προηγηθεί.

Επιστολή-καταπέλτης προς την Υπουργό Παιδείας

Ο κ. Σοφοκλέους, αναφερόμενος στη συνάντηση της 17ης Ιουλίου 2025 με την Υπουργό και υπηρεσιακούς παράγοντες, σημειώνει ότι υπήρχε δέσμευση για αποστολή όλων των στοιχείων που οδήγησαν στην εξαγγελία για τον Δήμο Ιδαλίου. Παρότι έχουν περάσει πάνω από 40 ημέρες, όπως καταγγέλλει, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση.

«Αυτό ενισχύει την αμφιβολία μας, αυξάνει τη δυσπιστία μας και νομιμοποιεί την αντίδρασή μας προς κάθε κατεύθυνση», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος, ενώ επισημαίνει ότι ακόμη και εάν η επιλογή δεν είναι ο Κόρνος, η απόφαση οφείλει να είναι τεκμηριωμένη, θεσμικά ορθή και διαφανής.

Το ιστορικό των συναντήσεων και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στη συνάντηση της 29ης Μαρτίου 2025 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πανεπαρχιακή σύσκεψη στη Λάρνακα, είχε διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η απόφαση θα αφορά το Δημοτικό Διαμέρισμα Κόρνου ή την Αλάμπρα, και μάλιστα, με απόλυτη διαφάνεια.

Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου 2025, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε σύσκεψη στη Λευκωσία ανακοίνωσε την απόφαση ανέγερσης της σχολής στον Δήμο Ιδαλίου, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις από την πλευρά του Δήμου Λευκάρων.

Γιατί στον Κόρνο;

Ο Δήμαρχος παρουσιάζει σειρά τεκμηριωμένων επιχειρημάτων για την επιλογή του Κόρνου:

Γεωγραφική θέση στο κέντρο της Κύπρου.

Υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη, εντός πράσινου φυσικού περιβάλλοντος.

Απουσία Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή.

Περιθωριοποίηση του Κόρνου από σημαντικά αναπτυξιακά έργα.

Η ανέγερση σχολής θα στηρίξει την αναζωογόνηση της υπαίθρου και την αποκέντρωση των υπηρεσιών.

«Η πρόταση μας δεν είναι πολιτική επιθυμία, είναι τεχνικά, κοινωνικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη», αναφέρει σε προγενέστερη επιστολή του (8 Αυγούστου 2024).

Περί λαϊκισμού

Ο Δήμος καταγγέλλει ότι η μη επιλογή του Κόρνου ενδέχεται να αποτελέσει μια ακόμη περίπτωση όπου το κριτήριο δεν είναι η τεκμηρίωση, αλλά ο λαϊκισμός και η εξυπηρέτηση τοπικών πιέσεων, όπως έχει επανειλημμένα συμβεί στο παρελθόν.

Σε επιστολή του προς τους βουλευτές της επαρχίας Λάρνακας, ο κ. Σοφοκλέους αναφέρει:

«Η εποχή των εξαγγελιών έργων που ήταν προϊόν παρεμβάσεων χωρίς αιτιολόγηση έχει οδηγήσει τον τόπο μας στις γνωστές περιπέτειες. Ας μη χάσουμε άλλη μια ευκαιρία να διορθώσουμε το λάθος».

Συνοδευτικά αιτήματα και αναπτυξιακή ατζέντα

Παράλληλα με το αίτημα για την τεχνική σχολή, ο Δήμος Λευκάρων υπέβαλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (27 Μαρτίου 2025) ολοκληρωμένο φάκελο με 10 στρατηγικά έργα, μεταξύ των οποίων:

Ανάπλαση δημοτικών διαμερισμάτων.

Κατασκευή αιθουσών πολλαπλής χρήσης.

Δημιουργία Κέντρου Χειροτεχνίας.

Ανέγερση Προπονητικού Κέντρου ΚΟΠ στον Κόρνο.

Οδικές βελτιώσεις και παρεμβάσεις σε διατηρητέες οικοδομές.

Ο Δήμαρχος Λευκάρων ζητά άμεση και γραπτή ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής Ιδαλίου.

Παροχή όλων των τεχνικών και θεσμικών στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη (Κτηματολογίου, Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείου Εσωτερικών).

Να μην χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα στοιχεία για να δικαιολογηθεί μια ήδη ληφθείσα πολιτική απόφαση.

«Δεν θα αποδεχτώ μεταγενέστερα της δήλωσης του Προέδρου στοιχεία, που πιθανώς να προέρχονται από επηρεασμό. Ελπίζω να είμαι κατανοητός», καταλήγει, ο κ. Σοφοκλέους.