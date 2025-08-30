Εκδήλωση διαμαρτυρίας περιβαλλοντικών οργανώσεων για προστασία του Ακάμα

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Κίνημα Οικολόγων και τη Νεολαία Οικολόγων, την Οικολογική Κίνηση Κύπρου, τους Φίλους της Γής, το Center for Social Innovation και το Reset – Research and Education in Social Empowerment and Transformation.

Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Save Akamas», «Μετά τις θαλασσινές σπηλιές παίρνει σειρά ο Ακάμας», «Το τσιμέντο δεν είναι ανάπτυξη», και «Προστατέψτε τα φυσικά μας μνημεία» ζήτησαν προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν θα δείξουν ανοχή σε αυθαιρεσίες.

Ο Συντονιστής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών των επαρχιών Λεμεσού – Πάφου, Ανδρέας Ευλαβής, ανέφερε πως το Κίνημα Οικολόγων και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις για άλλη μια φορά διοργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας για να ενημερώσουν την κοινή γνώμη ότι «κάτι δεν πάει καλά στο θέμα που λέγεται προστασία του Ακάμα».

Μεταξύ άλλων, είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται ριζικές αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των επιχωματώσεων στις θαλασσινές σπηλιές, λέγοντας ότι κάποιο εκ των υστέρων «απλά δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα». Βλέπουμε να λέει άλλα το Τμήμα Περιβάλλοντος και άλλα ο Δήμος Ακάμα και οι άλλες υπηρεσίες, είπε, ενώ τους κάλες να αποφασίσουν «εάν θέλουν να προστατευτούν και οι θαλασσινές σπηλιές και ο Ακάμας».

Από την πλευρά του ο ΓΓ του κεντρικού συμβουλίου της Νεολαίας του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Σταμάτης Παπαβασιλείου ανέφερε πως η κατάσταση στον Ακάμα «έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο» για να προσθέσει πως «η ατιμωρησία πλέον έχει γίνει καθεστώς», ενώ ζήτησε λογοδοσία και να μπει ένας τέλος στην ασυδοσία, κατά την έκφρασή του.

Καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε η διακριτική παρουσία της Αστυνομίας, ενώ ακολούθησε εκστρατεία καθαριότητας των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην παραλία της Λάρας.

Πιττοκοπίτης: Απάντηση από παρουσία κόσμου στην Γιορτή του Χαρουπιού

Η παρουσία χιλιάδων συμπολιτών μας στη 13η Γιορτή του Χαρουπιού του Δήμου Ακάμα είναι «η απάντηση σε όλους αυτούς που με νύχια και με δόντια τις τελευταίες ημέρες προσπάθησαν με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα να ακυρώσουν την εκδήλωση» ανέφερε σε δηλώσεις του, το βράδυ της Παρασκευής, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Μιλώντας στο περιθώριο του φεστιβάλ, έστειλε το μήνυμα πως ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον, οι φώκιες και οι χελώνες, όλοι πρέπει να συνυπάρχουν.

Αυτού του είδους οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης, είναι οι ρίζες μας που ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Λαοί που δεν σέβονται την κουλτούρα τους και αποκόπτονται από τις ρίζες τους, δεν έχουν μέλλον, είπε για να προσθέσει πως «δεν θα συμβιβαστούμε με αυτές τις θεωρίες και τις νοοτροπίες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ακάμα οι επισκέπτες στην γιορτή χαρουπιού είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το χαρούπι, πλούσιες κυπριακές γεύσεις και ένα αυθεντικό πολιτιστικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ