ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολική έκλειψη Σελήνης απόψε ορατή από την Κύπρο - «Κοκκινίζει» το Φεγγάρι - Δείτε φωτογραφίες

 31.08.2025 - 10:32
Απόψε το βράδυ θα συμβεί το φαινόμενο της ολικής έκλειψη της Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή από όλη την Κύπρο. Η είσοδος στη σκιά της Γης ξεκινά στις 19:26 ενώ η ολική έκλειψη ξεκινά στις 20:30.

Τα στοιχεία της έκλειψης είναι τα εξής:

Είσοδος στην παρασκιά στις 18:26
Είσοδος στην σκιά της Γης ξεκινά στις 19:26
Ολική Έκλειψη ξεκινά στις 20:30
Μέγιστο της έκλειψης στις 21:11
Έξοδος εκ της σκιάς στις 22:56
Έξοδος εκ της παρασκιάς στις 23:56
Η Σελήνη θα ανατείλει στις 19:10

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο ξεκινά από τις 18:26, όταν η Σελήνη εισέρχεται στην παρασκιά της Γης, όμως πρακτικά από την Κύπρο το φαινόμενο θα αρχίσει να γίνεται ορατό και αντιληπτό μετά από τις 19:26 όπου η Σελήνη θα αρχίσει να εισέρχεται εις τη σκιά της Γης και θα έχει δύσει ο ήλιος.

Έκλειψη ενός ουρανίου σώματος έχουμε όταν ένα τρίτο σώμα παρεμβληθεί ανάμεσα σε δύο άλλα σώματα, με αποτέλεσμα τα δύο σώματα να μην έχουν οπτική επαφή. Στην προκειμένη περίπτωση την «τριπλέτα» αυτού του συστήματος αποτελούν ο Ήλιος η Γη και η Σελήνη και οι εναλλαγές μεταξύ των τριών προκαλούν τις Ηλιακές και Σεληνιακές εκλείψεις σε συνδυασμό με την πιο συγκλονιστική ¨ σύμπτωση¨ του Ηλιακού μας συστήματος. Η σύμπτωση αυτή είναι ότι η φαινόμενη διάμετρος της Σελήνης και του Ήλιου όπως την βλέπει ένας γήινος παρατηρητής είναι σχεδόν η ιδιά.

Κατά την διάρκεια μια έκλειψης Σελήνης η Γη παρεμβάλλεται αναμεσά στην Σελήνη και τον Ηλιό και έτσι αποκρύβει τον Ηλιό από την Σελήνη. Κατά την διάρκεια της εκλείψεως η Σελήνη δεν γίνεται αόρατη, όπως συμβαίνει με τον Ηλιό κατά τις ηλιακές εκλείψεις, διότι η Γη διαθλά και σκεδάζει έντονα την ηλιακή ακτινοβολία και έτσι έμμεσα η Σελήνη είναι ορατή και όχι απευθείας από τον Ηλιό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά την είσοδο της Σελήνης στη σκιά της Γης να αρχίζει η Σελήνη να κοκκινίζει, αντί να γίνεται αόρατη για το λόγο που προαναφέραμε. Επίσης θα υπάρχει και πανσέληνος, αφού είναι πάντα προϋπόθεση για να υπάρξει έκλειψη.

