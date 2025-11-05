«Καμπανάκι» για το παράνομο εμπόριο και την πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα – Τι δείχνει νέα παγκύπρια έρευνα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων και η εύκολη πρόσβαση των ανηλίκων σε τσιγάρα και προϊόντα νικοτίνης αποτελούν ζητήματα που «καίνε» την κοινή γνώμη, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Την έρευνα διενήργησε η MARC για λογαριασμό της Philip Morris Cyprus, το διάστημα 9–15 Οκτωβρίου 2025 σε 800 νοικοκυριά σε όλη την Κύπρο.

«Σκιές» στο παράνομο εμπόριο – Οι πολίτες δεν βλέπουν ελέγχους

Περίπου 7 στους 10 πολίτες (65,5%) δηλώνουν πως δεν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος στις παράνομες εισαγωγές καπνικών προϊόντων από τα κατεχόμενα.

Την ίδια ώρα, η προοπτική αύξησης της φορολογίας στα καπνικά φαίνεται να πυροδοτεί ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο, αφού σχεδόν 9 στους 10 (89,9%) θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε έκρηξη των αγορών από τα κατεχόμενα.

Το κάπνισμα καλά κρατεί, αλλά η ενημέρωση για εναλλακτικές… λείπει

Η έρευνα δείχνει ότι 3 στους 10 Κύπριους (32%) εξακολουθούν να καπνίζουν. Παράλληλα, η μετάβαση προς λιγότερο βλαπτικές επιλογές παραμένει περιορισμένη, με το 76,6% των καπνιστών να δηλώνουν ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για εναλλακτικά προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Ωστόσο, υπάρχει σαφής διάθεση για πληροφόρηση με βάση την επιστήμη:

8 στους 10 (84%) ζητούν τεκμηριωμένη, επιστημονική ενημέρωση, ενώ 6 στους 10 (63%) θεωρούν ότι η φορολογία των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον βαθμό βλαπτικότητάς τους – ένα μήνυμα υπέρ μίας πιο ορθολογικής και δίκαιης πολιτικής υγείας.

Συναγερμός για τους ανηλίκους – «Εύκολη η πρόσβαση»

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της έρευνας αφορά τους νέους.

Συγκλονιστικά ποσοστά κοντά στο 97% των ερωτηθέντων θεωρούν το ζήτημα πολύ ή αρκετά σοβαρό, ενώ 9 στους 10 (93,1%) πιστεύουν ότι οι ανήλικοι μπορούν να προμηθευτούν εύκολα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Η κοινωνία δείχνει ξεκάθαρα πού βρίσκονται οι ευθύνες:

Οικογένεια/γονείς: 80%

Σχολεία: 37,7%

Κράτος/Υπουργείο Υγείας: 34,4%

Σημεία πώλησης: 34,2%

Σχεδόν 9 στους 10 (89,6%) ζητούν αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και συνεργασία ανάμεσα σε καπνοβιομηχανίες και Κράτος.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Γρηγόρης Καμπέρης, σχολίασε ότι η κοινωνία βρίσκεται «μπροστά σε έναν έντονο προβληματισμό» και υπογράμμισε ότι η μείωση του καπνίσματος και η προώθηση τεκμηριωμένης ενημέρωσης πρέπει να αποτελέσουν κοινή δέσμευση Πολιτείας, φορέων και ιδιωτικού τομέα.

«Οι προκλήσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν μόνο φορέα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στόχος είναι να γίνει ένα βήμα προς ένα μέλλον χωρίς καπνό τσιγάρου.