ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικά βίντεο: Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους cargo της UPS - Έγειρε στο πλάι και έπιασε φωτιά

 05.11.2025 - 11:53
Συγκλονιστικά βίντεο: Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους cargo της UPS - Έγειρε στο πλάι και έπιασε φωτιά

Συγκλονιστικά είναι τα νέα βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι από την οποία 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν.

Στο πρώτο βίντεο από κάμερα σε φορτηγό, φαίνεται το αεροπλάνο να έχει πάρει ήδη φωτιά, να γέρνει στο πλάι και να αφήνει πίσω του ένα «ποτάμι» από φλόγες.


Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται πόσο κοντά έπεσε το αεροπλάνο από εταιρείες στην περιοχή, με τον ήχο από την έκρηξη να είναι εκκωφαντικός

 


Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούιβιλ οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματός του

Η Πτήση 2976 της UPS, που είχε απογειωθεί γύρω στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα (00:15 ώρα Ελλάδας), κατευθυνόταν από το Λούισβιλ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάνιελ Κ. Ινουγιέ στη Χονολουλού, Χαβάη, όταν συνετρίβη.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το FlightRadar24, το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος 175 ποδιών λίγο μετά την απογείωση, ενώ ήταν πλήρως γεμάτο καύσιμα για την πτήση του προς τη Χαβάη, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί την εκτεταμένη φωτιά που ακολούθησε.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο Worldport, το διεθνές αεροπορικό κέντρο της UPS, το οποίο επεξεργάζεται περισσότερα από 400.000 πακέτα ανά ώρα και φιλοξενεί 20.000 εργαζόμενους και 300 καθημερινές πτήσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

