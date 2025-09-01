Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν - «Σύγκρουση που απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας ενέργειας»
ΔΙΕΘΝΗ

Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν - «Σύγκρουση που απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας ενέργειας»

 01.09.2025 - 22:35
Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν - «Σύγκρουση που απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας ενέργειας»

Η ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, υπεύθυνη για ορισμένες από τις πιο φονικές σεισμικές δονήσεις παγκοσμίως, επανέρχεται στο προσκήνιο με τη νέα σεισμική δραστηριότητα στο Αφγανιστάν. Ο Dr. Brian Baptie, σεισμολόγος του British Geological Survey, εξηγεί γιατί η περιοχή αυτή απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες του πλανήτη.

«Η δύναμη πίσω από τον τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στον σχηματισμό των Ιμαλαΐων, του Καρακοράμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – δηλαδή η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας», δήλωσε ο Dr. Baptie στο Science Media Centre

Όπως επισημαίνει, «με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών ανά έτος, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πλέον σεισμικά ενεργές περιοχές του πλανήτη – ευθύνεται για περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως».

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για «μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού σεισμικού κινδύνου, με συχνή σεισμική δραστηριότητα που διασπείρεται σε πολύπλοκα ρηξιγενή συστήματα, κατανεμημένα σε ευρεία γεωγραφική έκταση».

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα έχει αντιμετωπίσει ένα μακρύ ιστορικό καταστροφικών σεισμών. «Πολλοί από τους μεγαλύτερους σεισμούς έχουν σημειωθεί στην περιοχή Hindu Kush, στα βορειοανατολικά του Αφγανιστάν, όπου έχουν καταγραφεί 12 σεισμοί με μέγεθος άνω των 7 Ρίχτερ από το 1900», αναφέρει ο σεισμολόγος.

Ωστόσο, και άλλες περιοχές του Αφγανιστάν πλήττονται από σεισμούς, όπως η ανατολική και νοτιοανατολική χώρα.

«Η κλίμακα της σεισμικής δραστηριότητας, η πιθανότητα πολλαπλών φυσικών καταστροφών και η ποιότητα των κατασκευών στην περιοχή μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζωών σε τέτοιου είδους γεγονότα», προειδοποιεί.

Ο Dr. Baptie υπενθυμίζει μάλιστα χαρακτηριστικές τραγωδίες του παρελθόντος, όπως:

τον σεισμό μεγέθους 6,0 στη νοτιοανατολική χώρα το 2022, που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων και πυροδότησε κατολισθήσεις,

τη σειρά τεσσάρων ισχυρών σεισμών μεγέθους 6,3 στην επαρχία Χεράτ το 2023, που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους,

και τον φονικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ κοντά στο Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ το 2005, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 76.000 ανθρώπων.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίνει μάχη αδελφικός φίλος του Χάρη Κκολού: Διασωληνωμένος μετά από εγκεφαλικό – «Κράτα γερά αδερφέ» - Η έκκληση του ηθοποιού
Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club
Σε αυτό το χωριό έρχεται το φεστιβάλ ππαλουζέ – Ετοιμαστείτε για μουσική, χορούς και παραδοσιακά εδέσματα
Πέθανε η Πρεσβυτέρα Παρασκευή Ιεροδιακόνου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Βίντεο - Φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξεσπά η οικογένεια των θυμάτων – «Οι νεκροί δεν μπορούν να σας απαντήσουν» - Οσα αποκάλυψαν
Τζώνη Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου: Έδωσαν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον γάμο τους – «Δεν έχω ονειρευτεί…»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκαλεί ο Ουστέλ: Διερωτήθηκε αν το ΑΚΕΛ και οι υποστηρικτές του Μακαρίου θα υπήρχαν αν δεν είχε γίνει η τουρκική εισβολή

 01.09.2025 - 22:10
Επόμενο άρθρο

Το viral κοκτέιλ του TikTok που υπόσχεται ηρεμία και ενέργεια - Πόσο ωφέλιμο είναι; Μια ειδικός διευκρινίζει

 01.09.2025 - 23:00
ΠτΔ: «Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για την εντιμότητα και τη διαφάνεια»- Τι δήλωσε για τον ανασχηματισμό, την τοξικότητα και τις εκλογές

ΠτΔ: «Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για την εντιμότητα και τη διαφάνεια»- Τι δήλωσε για τον ανασχηματισμό, την τοξικότητα και τις εκλογές

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα (1/09) στην εκπομπή «Επίκαιρα» του Plus TV, στην οποία απάντησε σε σωρεία θεμάτων επικαιρότητας που ταλανίζουν την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για την εντιμότητα και τη διαφάνεια»- Τι δήλωσε για τον ανασχηματισμό, την τοξικότητα και τις εκλογές

ΠτΔ: «Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για την εντιμότητα και τη διαφάνεια»- Τι δήλωσε για τον ανασχηματισμό, την τοξικότητα και τις εκλογές

  •  01.09.2025 - 21:15
Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

  •  01.09.2025 - 18:07
Βαφεάδης: «Δεν θα θυσιαστεί η ποιότητα έργου προς όφελος συμφερόντων» - Ξεκαθαρίζει για διακοπή συμβάσεων

Βαφεάδης: «Δεν θα θυσιαστεί η ποιότητα έργου προς όφελος συμφερόντων» - Ξεκαθαρίζει για διακοπή συμβάσεων

  •  01.09.2025 - 19:42
Οι αναφορές για ελλαττωματικά πυροσβεστικά οχήματα που «εξόργισαν» την Πυροσβεστική - Η απάντηση της Υπηρεσίας

Οι αναφορές για ελλαττωματικά πυροσβεστικά οχήματα που «εξόργισαν» την Πυροσβεστική - Η απάντηση της Υπηρεσίας

  •  01.09.2025 - 20:00
Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

  •  01.09.2025 - 17:49
Έκρηξη στην Αραδίππου: Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξάντλησε όλα τα όπλα του – Ο Δήμος ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά

Έκρηξη στην Αραδίππου: Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξάντλησε όλα τα όπλα του – Ο Δήμος ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά

  •  01.09.2025 - 16:09
Παίρνει μέτρα η ΕΕ: Θα αναπτύξει δορυφόρους κατά παρεμβολών μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν

Παίρνει μέτρα η ΕΕ: Θα αναπτύξει δορυφόρους κατά παρεμβολών μετά το περιστατικό στο αεροπλάνο της Φον ντερ Λάιεν

  •  01.09.2025 - 21:45
Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν - «Σύγκρουση που απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας ενέργειας»

Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν - «Σύγκρουση που απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας ενέργειας»

  •  01.09.2025 - 22:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα