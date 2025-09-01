Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Το viral κοκτέιλ του TikTok που υπόσχεται ηρεμία και ενέργεια - Πόσο ωφέλιμο είναι; Μια ειδικός διευκρινίζει

 01.09.2025 - 23:00
Το viral κοκτέιλ του TikTok που υπόσχεται ηρεμία και ενέργεια - Πόσο ωφέλιμο είναι; Μια ειδικός διευκρινίζει

Στον κόσμο των social media, κάθε τόσο εμφανίζονται νέες, «θαυματουργές» συνταγές που υπόσχονται καλύτερη υγεία και περισσότερη ενέργεια.

Μία από αυτές; Το λεγόμενο «cortisol cocktail», ένα ποτό που συνδυάζει χυμό πορτοκάλι, νερό καρύδας και αλάτι, με την υπόσχεση ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της γνωστής ορμόνης του στρες.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι χαρίζει ηρεμία, ενέργεια και καταπολεμά την «επινεφριδιακή κόπωση». Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα; Η Theresa Larkin, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Wollongong εξηγεί αναλυτικά τι συμβαίνει με την εν λόγω τάση, σε άρθρο της στο The Conversation.

Η κορτιζόλη: Παρεξηγημένη, αλλά αναγκαία

Η κορτιζόλη είναι μια ζωτικής σημασίας ορμόνη που παράγεται στα επινεφρίδια. Συμμετέχει στη ρύθμιση του μεταβολισμού, ενισχύει την παραγωγή ενέργειας μέσω της γλυκόζης και περιορίζει τις φλεγμονές. Δεν είναι απλώς ορμόνη του στρες. Το σώμα την εκκρίνει φυσιολογικά, με βάση τον κιρκαδικό ρυθμό: Υψηλά επίπεδα το πρωί για να ξυπνήσουμε, πτώση μέσα στη μέρα και χαμηλά τη νύχτα, ώστε να κοιμηθούμε.

Ο στιγματισμός της ως η «κακή» ορμόνη, οδηγεί συχνά σε υπερβολικούς ισχυρισμούς. Το χρόνιο στρες μπορεί να αυξήσει τα επίπεδά της, αλλά με τον καιρό συχνά τα μειώνει. Η λεγόμενη «επινεφριδιακή κόπωση» δεν αναγνωρίζεται επιστημονικά, ενώ η ιδέα ότι ένα ρόφημα μπορεί να διορθώσει τόσο την υψηλή, όσο και τη χαμηλή κορτιζόλη δεν έχει βάση.

Τι περιέχει το λεγόμενο κοκτέιλ κορτιζόλης

Η συνταγή περιλαμβάνει βιταμίνη C από τον χυμό πορτοκάλι, κάλιο από το νερό καρύδας, ενίοτε σκόνη μαγνησίου και αλάτι. Παρ’ ότι πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία, ο συνδυασμός δεν έχει αποδεδειγμένη επίδραση στα επίπεδα κορτιζόλης. Αντίθετα, η υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και νάτριο μπορεί να είναι επιβαρυντική, ειδικά για άτομα με διαβήτη, υπέρταση ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Τι πραγματικά βοηθά στον έλεγχο της κορτιζόλης

Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι ρύθμισης της κορτιζόλης είναι η μείωση του στρες μέσω πρακτικών όπως ο διαλογισμός, η ενσυνειδητότητα, η σωματική άσκηση και οι δημιουργικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ακόμη και μικρές καθημερινές «παύσεις», όπως λίγες αναπνοές, ένα σύντομο τέντωμα, μια συζήτηση με φίλους, αρκούν για να βοηθήσουν.

Αν και το «cortisol cocktail» ακούγεται δελεαστικό, μοιάζει περισσότερο με μια μόδα, παρά με επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική. Ένα πορτοκάλι και λίγοι ξηροί καρποί προσφέρουν περισσότερα οφέλη, χωρίς τα μειονεκτήματα της υπερβολικής ζάχαρης και του αλατιού. Η ισορροπημένη διατροφή και η φροντίδα της ψυχικής υγείας παραμένουν τα πιο αξιόπιστα εργαλεία για έναν υγιή οργανισμό και μια ήρεμη καθημερινότητα.

