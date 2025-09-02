Κάποιοι… στριμώχτηκαν από το FBI στην Κύπρο

Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για κύκλους που μάλλον έχουν μάθει να λειτουργούν χωρίς πολλές παρεμβάσεις και με χαλαρούς ελέγχους. Πίστευαν – κατά τον Πρόεδρο – ότι θα συνέχιζαν ανενόχλητοι, ώσπου ήρθε το FBI με συγκεκριμένες συστάσεις και άρχισε να… βάζει πράγματα σε σειρά.

Πίστεψαν, ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ενημέρωνε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για τις... παρασκηνιακές κινήσεις, συγκεκριμένων κύκλων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η κάθοδος του FBI ήταν κομβική, όχι μόνο για την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και για να σταλεί το μήνυμα πως «οι παλιές καλές μέρες» της απουσίας ελέγχου, ανήκουν στο παρελθόν.

ΕΓ