ΠΑΡΑ-THEMA

Κάποιοι… στριμώχτηκαν από το FBI στην Κύπρο

 02.09.2025 - 06:30
Φαίνεται πως η πρόσφατη κάθοδος του FBI στην Κύπρο για θέματα διαφθοράς δεν χαροποίησε και όλους. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην εκπομπή «Επίκαιρα» με τον Μανώλη Καλατζή, κάποιοι ταράχτηκαν τόσο πολύ, που έσπευσαν να… τηλεφωνήσουν στους Αμερικανούς για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ: «Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για την εντιμότητα και τη διαφάνεια»- Τι δήλωσε για τον ανασχηματισμό, την τοξικότητα και τις εκλογές

Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για κύκλους που μάλλον έχουν μάθει να λειτουργούν χωρίς πολλές παρεμβάσεις και με χαλαρούς ελέγχους. Πίστευαν – κατά τον Πρόεδρο – ότι θα συνέχιζαν ανενόχλητοι, ώσπου ήρθε το FBI με συγκεκριμένες συστάσεις και άρχισε να… βάζει πράγματα σε σειρά.

Πίστεψαν, ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ενημέρωνε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για τις... παρασκηνιακές κινήσεις, συγκεκριμένων κύκλων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η κάθοδος του FBI ήταν κομβική, όχι μόνο για την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και για να σταλεί το μήνυμα πως «οι παλιές καλές μέρες» της απουσίας ελέγχου, ανήκουν στο παρελθόν.

Καθώς οδεύουμε προς τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο πολιτικός χάρτης φαίνεται να αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με έντονες ζυμώσεις στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.

