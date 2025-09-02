Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

 02.09.2025 - 21:31
Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

Σοκ προκαλεί στα Πολεμίδια η άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ 57χρονος Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, μέσα στο σπίτι που νοικιάζει από 79χρονο Ελληνοκύπριο.

Σύμφωνα με καταγγελίες του θύματος, άγνωστος άνδρας χτύπησε την πόρτα του σπιτιού και, μόλις ο 57χρονος άνοιξε, τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έριξε στο πάτωμα του σαλονιού. Ο δράστης τον τραυμάτισε στο πρόσωπο με μαχαίρι, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα, ενώ εκτόξευε απειλές κατά της ζωής του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στην φυλακή για έξι μέρες ο 79χρονος που ξυλοκόπησε 57χρονο – Επιχείρησε να μπει στο σπίτι του

Η σύζυγος του θύματος ειδοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο δράστης να απομακρυνθεί επιβιβαζόμενος σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε συνεργός του. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι δέχεται απειλές. Στις 29 Αυγούστου δύο άγνωστα άτομα είχαν επισκεφθεί την οικία, συστήθηκαν ως συγγενείς του 79χρονου ιδιοκτήτη και απείλησαν το ζευγάρι να φύγει μέχρι το τέλος του μήνα, αλλιώς θα τον σκότωναν.

Το ζευγάρι διαμένει στην οικία για τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ τον Ιούλιο ο ιδιοκτήτης τους ζήτησε να φύγουν για να μετακομίσει ο ίδιος, με το ζευγάρι να ζητάει περιθώριο 4–5 μηνών, αίτημα που ο 79χρονος είχε αποδεχθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τους παραπονούμενους, τον περασμένο Αύγουστο ο ιδιοκτήτης διέκοψε την παροχή νερού και ηλεκτρικού στην οικία.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 79χρονου ως ύποπτου για την υπόθεση, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Τέθηκε υπό κράτηση για έξι ημέρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστών της επίθεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Πατέρας «εισέβαλε» νύχτα σε υδάτινο πάρκο για τα γενέθλια του γιου του

 02.09.2025 - 21:08
Επόμενο άρθρο

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

 02.09.2025 - 21:53
Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

Την άποψη ότι αν υπάρξει παρεμπόδιση από τρίτη χώρα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει Ελλάδα και Κύπρο, «θα υπάρξουν συνέπειες», εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

  •  02.09.2025 - 21:53
Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

  •  02.09.2025 - 18:21
Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

  •  02.09.2025 - 21:31
Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  •  02.09.2025 - 17:56
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €2.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €2.000.000

  •  02.09.2025 - 22:06
Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

  •  02.09.2025 - 19:18
Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

  •  02.09.2025 - 19:41
Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

  •  02.09.2025 - 17:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα