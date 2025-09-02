Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

Σύμφωνα με καταγγελίες του θύματος, άγνωστος άνδρας χτύπησε την πόρτα του σπιτιού και, μόλις ο 57χρονος άνοιξε, τον άρπαξε από τον λαιμό και τον έριξε στο πάτωμα του σαλονιού. Ο δράστης τον τραυμάτισε στο πρόσωπο με μαχαίρι, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα, ενώ εκτόξευε απειλές κατά της ζωής του.

Η σύζυγος του θύματος ειδοποίησε την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο δράστης να απομακρυνθεί επιβιβαζόμενος σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε συνεργός του. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι δέχεται απειλές. Στις 29 Αυγούστου δύο άγνωστα άτομα είχαν επισκεφθεί την οικία, συστήθηκαν ως συγγενείς του 79χρονου ιδιοκτήτη και απείλησαν το ζευγάρι να φύγει μέχρι το τέλος του μήνα, αλλιώς θα τον σκότωναν.

Το ζευγάρι διαμένει στην οικία για τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ τον Ιούλιο ο ιδιοκτήτης τους ζήτησε να φύγουν για να μετακομίσει ο ίδιος, με το ζευγάρι να ζητάει περιθώριο 4–5 μηνών, αίτημα που ο 79χρονος είχε αποδεχθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τους παραπονούμενους, τον περασμένο Αύγουστο ο ιδιοκτήτης διέκοψε την παροχή νερού και ηλεκτρικού στην οικία.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 79χρονου ως ύποπτου για την υπόθεση, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Τέθηκε υπό κράτηση για έξι ημέρες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστών της επίθεσης.