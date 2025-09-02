Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Πατέρας «εισέβαλε» νύχτα σε υδάτινο πάρκο για τα γενέθλια του γιου του
LIKE ONLINE

VIDEO: Πατέρας «εισέβαλε» νύχτα σε υδάτινο πάρκο για τα γενέθλια του γιου του

 02.09.2025 - 21:08
VIDEO: Πατέρας «εισέβαλε» νύχτα σε υδάτινο πάρκο για τα γενέθλια του γιου του

Μια ασυνήθιστη ιστορία πατέρα και γιου έρχεται από τη ρωσική πόλη Χαμπάροφσκ, όπου ένας εργαζόμενος σε υδάτινο πάρκο αποφάσισε να χαρίσει στον 11χρονο γιο του ένα ανορθόδοξο δώρο γενεθλίων: μια νυχτερινή, παράνομη επίσκεψη στο χώρο εργασίας του, μετά το κλείσιμο.

Ο πατέρας, εργαζόμενος στο υδάτινο πάρκο Brosko Volna, εισήλθε κρυφά στο πάρκο γύρω στις 11 το βράδυ, συνοδευόμενος από τον γιο του. Οι κάμερες ασφαλείας τους κατέγραψαν να παίζουν αμέριμνα, να κάνουν βουτιές στις πισίνες και να κατεβαίνουν από τις νεροτσουλήθρες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Παρότι η πράξη του πατέρα παραβίαζε τους κανονισμούς και αρχικά φάνηκε ότι κινδύνευε με απόλυση, η διεύθυνση του υδάτινου πάρκου δεν τον έδιωξε από τη δουλειά του. Η υπεύθυνη του χώρου, Ξένια Ρουντένκο, επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε πως εξετάστηκε, αλλά τελικά δεν απολύθηκε ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Είχαμε ένα περιστατικό, ένας υπάλληλος έφερε κρυφά τον γιο του στο υδάτινο πάρκο. Νύχτα, σαν σε ταινία. Όταν μάθαμε το κίνητρό του, είδαμε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να κάνει τη μέρα των γενεθλίων του γιου του αξέχαστη», ανέφερε η Ξένια Ρουντένκο.

Η διεύθυνση δεν αρκέστηκε μόνο στη συγχώρεση, αλλά χρησιμοποίησε το περιστατικό ως ευκαιρία για να εντοπίσει κενά ασφαλείας. Όπως δήλωσε: «Η αντίδρασή μας; Αρχικά σοκαριστήκαμε, μετά γελάσαμε. Η πρόθεσή του ήταν καθαρά ανθρώπινη: να προσφέρει στο παιδί του μια εμπειρία που θα θυμάται με χαρά για χρόνια».

Η ίδια τόνισε ότι τέτοια περιστατικά, αν και απρόσμενα, μας θυμίζουν τη σημασία των παιδικών αναμνήσεων: «Μερικές φορές η ζωή μας διδάσκει όχι για να τιμωρούμε, αλλά για να θυμηθούμε πόσο σημαντικές είναι οι απλές χαρές. Ποιος από εμάς δεν έχει μια τρυφερή παιδική ανάμνηση που ίσως φαίνεται παράλογη, αλλά μας ζεσταίνει ακόμα;»

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι στο εξής το ωράριο του πάρκου θα τηρείται αυστηρά, από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. «Ακόμα και οι παιδικές αναμνήσεις, μερικές φορές, έχουν ωράριο», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ΕΕ υπερασπίζεται το GSI: Στρατηγική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου παρά τις τουρκικές απειλές

 02.09.2025 - 20:35
Επόμενο άρθρο

Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

 02.09.2025 - 21:31
Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

O  Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διορίσει τον Σενεγαλέζο διπλωμάτη Κασίμ Ντιανιέ (Khassim Diagne) ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

  •  02.09.2025 - 20:02
Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

  •  02.09.2025 - 18:21
Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  •  02.09.2025 - 17:56
Στο τραπέζι Εθνικό Ταμείο για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

Στο τραπέζι Εθνικό Ταμείο για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

  •  02.09.2025 - 17:49
Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

  •  02.09.2025 - 19:18
Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας

  •  02.09.2025 - 19:41
Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

  •  02.09.2025 - 17:00
Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

  •  02.09.2025 - 18:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα