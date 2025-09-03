Ecommbx
Δήμαρχος Αραδίππου: Συνέβη έκρηξη και σε δεύτερο εργοστάσιο - Τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα
Δήμαρχος Αραδίππου: Συνέβη έκρηξη και σε δεύτερο εργοστάσιο - Τα σημαντικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

 03.09.2025 - 09:17
Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με την έκρηξη βλήματος σε εργοστάσιο στην Αραδίππου τόσο με τη λειτουργία του όσο και με τις άδειες που είτε κατείχε είτε όχι.

Με τον ΕΟΑ Λάρνακας να προχωρεί σε καταχώρηση ποινικής υπόθεσης, ο Δήμος Αραδίππου προχωρεί στις δικές του κινήσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου, δήλωσε είναι από το 2014 αυτή η παρανομία. «Παρόλο που ο Δήμος από τότε έκανε συναντήσεις με Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Πολεοδομίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος μετά από εισήγηση από τη Γενική Εισαγγελία το 2019 αποφάσισε να κατηγορήσει τις εν λόγω εταιρείες για να παύσει τη λειτουργία τους, και αν είναι δυνατόν, το 2023 τους επιβλήθηκε πρόστιμο 600 ευρώ», είπε με απογοήτευση.

«Αντιλαμβάνεστε πως όταν το ίδιο το Κράτος αδυνατεί να βάλει φρένο στην παρανομία, τι μπορεί να κάνουν Δήμοι και Υπηρεσίες;», διερωτήθηκε ο Δήμαρχος Αραδίππου.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι υπάρχει ακόμη ένα εργοστάσιο με παρόμοιες εργασίες στο οποίο είχε γίνει παρόμοιο συμβάν, πάλι με έκρηξη, πριν δύο χρόνια και συνεχίζει επίσης να λειτουργεί.

«Έχουμε σαν Δήμος ενσκήψει σε όλα τα εργοστάσια και όχι μόνο για να δούμε τα διάφορα προβλήματα συμπεριλαμβανομένου και τα μη αδειοδοτημένα εργοστάσια.

Το τι μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να στείλουμε στον ΕΟΑ επιστολές για ενημέρωση για να αναλάβει τις ευθύνες του», σημείωσε.

Έθεσε επίσης το ερώτημα: «Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν εκδώσει δύο άδειας, μεταφοράς και περισυλλογής. Πρέπει να δούμε, έχουν ακόμα αυτές τις άδειες».

«Ως Δήμος στο πλαίσιο που μπορούμε να κινηθούμε μπορούμε να κάνουμε κλήση για οχληρία και το άλλο που προσπαθούμε σε σχέση με την Πολεοδομία να δημιουργηθεί οδικό δίκτυο. Με δικά μας λεφτά και όχι του Κράτους ετοιμάσαμε όλα όσα χρειάζονται και αναμένουμε από τις Υπηρεσίες του Κράτους για να προχωρήσουμε».

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι και το τι γίνεται με αυτά τα βλήματα; «Αυτά από που τα παίρνουν; TΤι θα γινόταν αν εκρήγνυτο κατά τη μεταφορά, μπροστά από ένα σχολείο, και όχι στο εργοστάσιο;», διερωτήθηκε ο Δήμαρχος Αραδίππου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

