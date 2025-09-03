Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο που «παίχτηκε» στον αέρα με τον Κώστα Νάνο – Δείτε βίντεο

 03.09.2025 - 09:03
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο που «παίχτηκε» στον αέρα με τον Κώστα Νάνο – Δείτε βίντεο

Εύθυμο κλίμα επικρατεί για ακόμη μία φορά στην εκπομπή «alpha Καλημέρα» με την Κατερίνα Αγαπητού και τον δημοσιογράφο, Κώστα Νάνο.

Αυτή τη φορά, το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η παραγωγή σταφυλιών με το οποίο έκαναν και…λογοπαίγνιο.

«Είναι πολύ χαμηλή η παραγωγή λόγω της ανομβρίας. Δεν είχαμε ασθένειες φέτος, ήταν κυρίως η ανομβρία που επηρέασε την παραγωγή καθώς και η πυρκαγιά στη Λεμεσό. Δεν φτάνουν τα σταφύλια που έχουμε για να καλύψουn τις ανάγκες των οινοποιείων», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Τα κρασιά τα οποία θα παράξουμε φέτος θα είναι πολύ καλής ποιότητας, επειδή είναι χαμηλή η παραγωγή θα έχουμε πολύ καλύτερα κρασιά», πρόσθεσε.

«Καλά κρασιά» όπως το είπες ακριβώς», είπε με τη σειρά της η παρουσιάστρια.

Δείτε το απόσπασμα: 

 

 

 

