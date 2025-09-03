Ecommbx
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Αθηνάς Σάββα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 03.09.2025 - 08:56
Ανείπωτη θλίψη στους συγγενείς και τους φίλους της σκόρπισε η είδηση θανάτου της Αθηνά Σάββα.

Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας - Φασούλα, στη Λεμεσό, στις 04/09/2025, η ώρα 16:30. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσας.

 

