Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Αθηνάς Σάββα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας - Φασούλα, στη Λεμεσό, στις 04/09/2025, η ώρα 16:30. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσας.