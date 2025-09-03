Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Αθηνάς Σάββα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος
Τις Συνθήκες Θανάτου 85χρονου σε Οδική Σύγκρουση στον Κάτω Πύργο Διερευνά η Αστυνομία
Η Εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας - Φασούλα, στη Λεμεσό, στις 04/09/2025, η ώρα 16:30. Καλούνται όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.
Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσελεούσας.
