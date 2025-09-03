Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Video: Η μαφία στην Κρήτη, ο αρχιμανδρίτης με ροζ βίντεο και τα λείψανα από Κύπριο ηγούμενο

 03.09.2025 - 09:14
Video: Η μαφία στην Κρήτη, ο αρχιμανδρίτης με ροζ βίντεο και τα λείψανα από Κύπριο ηγούμενο

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία για την πολυπληθή και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση με δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Η οργάνωση με σαφή δομή και «άπλωνε τα πλοκάμια της» από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων έως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο

Στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής.

Συνολικά έξι άτομα εμπλεκόμενα στη δεύτερη δικογραφία που έχει σταλεί στη Δικαιοσύνη. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ΄ υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται μάλιστα να τον ρωτάνε Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν για το θέμα στην εκπομπή του ΣΚΑΙ Power Talk, ο εν λόγω φέρεται να είπε ότι έλαβε μεγάλη ποσότητα λειψάνων από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο ο οποίος όπως του είπε τα είχε σε ποσότητες.

Πηγή: Skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

