Αυξημένα τα μέτρα της Αστυνομίας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς - Τίθεται σε εφαρμογή συγκεκριμένο πλάνο

Συγκεκριμένα, λόγω της αυριανής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, από σήμερα το απόγευμα τίθεται σε ισχύ συγκεκριμένο πλάνο ενεργείας της Αστυνομίας, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες σε σχολικά κτίρια, σε παγκύπρια βάση.

Εκεί και όπου χρειαστεί, η Αστυνομία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο πάντοτε την τάξη και ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και της περιουσίας.