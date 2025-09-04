Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυξημένα τα μέτρα της Αστυνομίας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς - Τίθεται σε εφαρμογή συγκεκριμένο πλάνο

 04.09.2025 - 14:07
Η Αστυνομία Κύπρου μεταξύ 4 – 5 Σεπτεμβρίου, 2025, λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας με στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, και της διαφύλαξης της δημόσιας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, λόγω της αυριανής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, από σήμερα το απόγευμα τίθεται σε ισχύ συγκεκριμένο πλάνο ενεργείας της Αστυνομίας, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες σε σχολικά κτίρια, σε παγκύπρια βάση.

Εκεί και όπου χρειαστεί, η Αστυνομία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο πάντοτε την τάξη και ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και της περιουσίας.

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

