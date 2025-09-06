Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΚι όμως ελληνικό παγωτό κερδίζει τα διεθνή βραβεία - Δείτε φωτογραφία
LIKE ONLINE

Κι όμως ελληνικό παγωτό κερδίζει τα διεθνή βραβεία - Δείτε φωτογραφία

 06.09.2025 - 08:26
Κι όμως ελληνικό παγωτό κερδίζει τα διεθνή βραβεία - Δείτε φωτογραφία

Άλλη μία χρονιά που η ελληνική εταιρία παγωτών Kayak διακρίνεται με 2 μοναδικές γεύσεις, στο διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων Great Taste Awards, φτάνοντας τα 19 βραβεία!

Το παγωτό Κρέμα με ελληνικό φιστίκι, ανθότυρο και σύκο, δικαίως απέσπασε 2 χρυσά αστέρια από την καταξιωμένη επιτροπή. Πρόκειται για μία γεύση όπου προσφέρει την απόλυτη ελληνική εμπειρία θυμίζοντας ότι 3 υλικά είναι αρκετά για να απογειώσουν την επιθυμία για ελληνικό & ποιοτικό παγωτό.

x

Μεγάλη διάκριση και για το παγωτό Panettone που απέσπασε 2 χρυσά αστέρια. Δεν είναι απλώς μία εποχική γεύση, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνδυάζει μοναδικά σε κάθε κουταλιά, τα κομμάτια πανετόνε με την βελούδινη και πλούσια γεύση των ζαχαρωμένων φρούτων.

Επισκεφτείτε το συντομότερο μία Kayak Boutique https://kayak.gr/katastimata/ για να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας, με τις μοναδικές βραβευμένες γεύσεις μας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία
Φωτιά στη Λάρνακα: Στάχτη τέσσερα αυτοκίνητα και παράγκα
Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»
Συμπληρώθηκαν 700 ημέρες πολέμου στη Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μείζονα επίθεση
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές
Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα επιστημονικά δεδομένα προσφέρουν ελπίδα ενάντια στη λευχαιμία και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

 06.09.2025 - 08:03
Επόμενο άρθρο

Φωτιά στη Λάρνακα: Στάχτη τέσσερα αυτοκίνητα και παράγκα

 06.09.2025 - 08:29
Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Η κατάργηση της υποχρεωτικής ψηφοφορίας στην Κύπρο είχε ως αποτέλεσμα να μην διατηρούνται σήμερα στοιχεία που να αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά όσων επιλέγουν την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

Εκλογές στα τυφλά: Χωρίς στατιστική ανάλυση η Κύπρος - Άγνωστο ποιες ηλικίες απέχουν - Πρόταση νόμου αλλάζει τα δεδομένα

  •  06.09.2025 - 07:31
Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

Κανένα παιδί νηστικό: Ποιοι μαθητές δικαιούνται δωρεάν πρόγευμα στα σχολεία

  •  06.09.2025 - 07:44
Έστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος

Έστησε καρτέρι σε δασώδη περιοχή η ΥΚΑΝ: Με ναρκωτικά, ζυγαριά και πολλά ευρώ 30χρονος

  •  06.09.2025 - 08:59
Άγριο επεισόδιο έξω από ταχυφαγείο στη Λάρνακα – Συνελήφθη 16χρονος

Άγριο επεισόδιο έξω από ταχυφαγείο στη Λάρνακα – Συνελήφθη 16χρονος

  •  06.09.2025 - 09:47
Από την Ουκρανία βρέθηκε στην Λάρνακα: Τσάκωσαν καταζητούμενο στο αεροδρόμιο

Από την Ουκρανία βρέθηκε στην Λάρνακα: Τσάκωσαν καταζητούμενο στο αεροδρόμιο

  •  06.09.2025 - 09:58
Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

Πώς να πείτε «αντίο» στα κιλά των διακοπών; Οι συμβουλές και τα φαγητά που θα βοηθήσουν – Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  06.09.2025 - 07:37
Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Καιρός: Με σκαμπανεβάσματα το Σαββατοκύριακο - Πού και πότε αναμένονται βροχές

  •  06.09.2025 - 07:25
Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

Γιορτή του Κρασιού: Τι θα δούμε στο πρόγραμμα και πόσο κοστίζει η είσοδος - Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν

  •  06.09.2025 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα