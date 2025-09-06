Κι όμως ελληνικό παγωτό κερδίζει τα διεθνή βραβεία - Δείτε φωτογραφία

Το παγωτό Κρέμα με ελληνικό φιστίκι, ανθότυρο και σύκο, δικαίως απέσπασε 2 χρυσά αστέρια από την καταξιωμένη επιτροπή. Πρόκειται για μία γεύση όπου προσφέρει την απόλυτη ελληνική εμπειρία θυμίζοντας ότι 3 υλικά είναι αρκετά για να απογειώσουν την επιθυμία για ελληνικό & ποιοτικό παγωτό.

Μεγάλη διάκριση και για το παγωτό Panettone που απέσπασε 2 χρυσά αστέρια. Δεν είναι απλώς μία εποχική γεύση, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνδυάζει μοναδικά σε κάθε κουταλιά, τα κομμάτια πανετόνε με την βελούδινη και πλούσια γεύση των ζαχαρωμένων φρούτων.

Επισκεφτείτε το συντομότερο μία Kayak Boutique https://kayak.gr/katastimata/ για να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας, με τις μοναδικές βραβευμένες γεύσεις μας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr