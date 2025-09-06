Ecommbx
ΣΑΚ: Καταγγέλει επίθεση εναντίον μελών της Αστυνομίας - Καλεί στη λήψη άμεσων μέτρων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΑΚ: Καταγγέλει επίθεση εναντίον μελών της Αστυνομίας - Καλεί στη λήψη άμεσων μέτρων

 06.09.2025 - 17:32
ΣΑΚ: Καταγγέλει επίθεση εναντίον μελών της Αστυνομίας - Καλεί στη λήψη άμεσων μέτρων

Για επίθεση εναντίον μελών της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια καταδίωξης το Σάββατο κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρων, καλώντας την πολιτεία να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των αστυνομικών.

"Σήμερα σημειώθηκε ακόμη μία επίθεση εναντίον μελών μας κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι επιθέσεις εναντίον μελών της Αστυνομίας είναι αυξημένες και σχεδόν καθημερινές", αναφέρει ο ΣΑΚ σε ανακοίνωσήτου, σημειώνοντας ότι ως ο θεσμικός εργασιακός φορέας που εκπροσωπεί τους Αστυνομικούς, καταδικάζει απερίφραστα τέτοιες συμπεριφορές και δηλώνει τη στήριξή του προς τους συναδέλφους.

Παράλληλα, καλεί την ηγεσία της Αστυνομίας και την πολιτεία να λάβουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, προτείνει την προώθηση του διαχρονικού αιτήματος του Συνδέσμου για καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας, την ασφάλιση των Αστυνομικών που τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος, καθώς και την τροποποίηση της νομοθεσίας για αύξηση των προβλεπόμενων ποινών και άμεση εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

"Ο Σ.Α.Κ. παραμένει σταθερά στο πλευρό των μελών του, διεκδικώντας τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται για την προστασία και την ευημερία όλων των Αστυνομικών", αναφέρει καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

