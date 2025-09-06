Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Απεβίωσε μια από τις πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς της Κύπρου - Δείτε φωτογραφία της

 06.09.2025 - 17:50
Σε ηλικία 92 χρόνων απεβίωσε η Μαρούλα Θεοδοσιάδου, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία της κυπριακής εκπαίδευσης και του συνδικαλισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, «υπήρξε μία από τις πρωτοπόρες εκπαιδευτικούς του τόπου μας που συνέδεσε τ’ όνομα της με την ακούραστη δουλειά για το παιδί, με τη θεμελίωση της προδημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, με σημαντικές κατακτήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου αλλά και με αξιόλογο και σημαντικό λογοτεχνικό έργο».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Η Μαρούλα Θεοδοσιάδου υπήρξε μια αγκαλιά για εκατοντάδες προσφυγόπουλα, αφού πρωταγωνίστησε στη δημιουργία νηπιαγωγείων μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Υπήρξε όμως και μια δυναμική συνδικαλίστρια που υπηρέτησε την ΠΟΕΔ μέσα από τις γραμμές της Δημοκρατικής Παράταξης και υπερασπίζοταν στην πράξη τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και το δημόσιο σχολείο ακόμα και μετά την αφυπηρέτησή της. Η Μαρουλα Θεοδοσιάδου ήταν επίσης και μια σπουδαία πένα παιδικής λογοτεχνίας.

Για το έργο της τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις ενώ για τη συνολική προσφορά της ως παιδαγωγός τιμήθηκε με το Βραβείο «Τεύκρου Ανθία- Θεοδόση Πιερίδη» της ΚΕ ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

 

 

