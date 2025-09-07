Προειδοποιώ για τελευταία φορά, δεχθείτε κι εσείς το σχέδιό μου για λήξη του πολέμου, λέει ο Τραμπ στη Χαμάς

Οι προτάσεις των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στη Χαμάς, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, αλλά η οργάνωση δεν έχει απαντήσει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές που έχουν ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ή ένα πλήρες σχέδιο για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει και τους 48 ομήρους την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ να παγώσει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την πρόταση των ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Χαμάς θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωτική λήξη του πολέμου, ανέφερε ο αξιωματούχος και οι μάχες δεν θα ξαναρχίσουν όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι η κατάπαυση του πυρός θα διατηρηθεί όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο αξιωματούχος.

«Τελευταία προειδοποίηση»

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά μετά την πρώτη αναφορά του ισραηλινού καναλιού Channel 12 σχετικά με την αμερικανική πρόταση, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά την πρόταση του προέδρου Τραμπ. Φαίνεται ότι η Χαμάς θα συνεχίσει να αρνείται». Η γρήγορη απάντηση του Νετανιάχου υποδηλώνει σαφώς ότι η νέα πρόταση συντονίστηκε στενά μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως σχολιάζει το CNN.



Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ έχουν επανειλημμένα τονίσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή τους από τον τελευταίο γύρο συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, η οποία οδήγησε στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.



«Σημαντική πρόοδος»

Σε απάντηση για την τελευταία πρόταση, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων εξέδωσε δήλωση υποστήριξης των προσπαθειών των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τις ως «πραγματική σημαντική πρόοδο». «Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δηλώσει την αδιαμφισβήτητη υποστήριξή της στην αναδυόμενη συμφωνία και να παράσχει πλήρη υποστήριξη στον πρόεδρο Τραμπ έως ότου όλοι οι όμηροι επιστρέψουν στην πατρίδα τους», ανέφερε το φόρουμ.

