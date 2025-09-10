Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

Στην προηγούμενη δικάσιμο, στις 13 Αυγούστου, το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας είχε επιφυλάξει για σήμερα την απόφασή του σε σχέση με τις ποινές για τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση φόνου του Τσιντάν.

Στον τρίτο δεσμοφύλακα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης επιβλήθηκε 18μηνη ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή.

Στον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φόνο εκ προμελέτης, αφού προέκυψε από τις μαρτυρίες ότι κατ’ εξακολούθηση και για μακρό χρονικό διάστημα χτύπησε με βάναυσο τρόπο το θύμα στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2022, επιβλήθηκε διά βίου ποινή φυλάκισης, καθώς και άλλες ποινές φυλάκισης για τα αδικήματα κατοχής και χρήσης ναρκωτικών, οι οποίες συντρέχουν.

Σε ό,τι αφορά άλλο άτομο-κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές που κρίθηκε ένοχος για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών επιβλήθηκαν ποινές ενός χρόνου φυλάκισης για το κάθε αδίκημα, οι οποίες επίσης συντρέχουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ