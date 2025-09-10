Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

 10.09.2025 - 11:20
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Θερμική εξάντληση υπέστη 11χρονη μαθήτρια του Δημοτικού σχολείου της Πάφου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Μεσημέρι» μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Νοσοκομείο νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας με συμπτώματα θερμικής εξάντλησης και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση του σχολείου, το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας , η σχολική εφορεία καθώς και βουλευτές της Επαρχίας .

Σημειώνεται ότι στο σχολείο έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

 10.09.2025 - 11:14
Επόμενο άρθρο

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

 10.09.2025 - 11:27
Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουργικού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουργικού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουργικού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουργικού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

  •  10.09.2025 - 10:19
Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

  •  10.09.2025 - 09:44
Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

  •  10.09.2025 - 11:27
Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

  •  10.09.2025 - 11:38
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

  •  10.09.2025 - 11:20
Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

  •  10.09.2025 - 11:14
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47
Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

  •  10.09.2025 - 10:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα