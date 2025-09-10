Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Κώστας Νάνος στην εκπομπή «Alpha Μεσημέρι» μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Νοσοκομείο νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας με συμπτώματα θερμικής εξάντλησης και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση του σχολείου, το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας , η σχολική εφορεία καθώς και βουλευτές της Επαρχίας .

Σημειώνεται ότι στο σχολείο έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Δείτε το απόσπασμα: