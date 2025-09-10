Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

 10.09.2025 - 11:27
Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Πρόταση για δημιουργία νέας ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, αποκάλυψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

«Αυτό το καλοκαίρι, όλοι είδαμε τις εικόνες από δάση και χωριά της Ευρώπης να καίγονται. Πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια καταστράφηκαν. Η κλίμακα της ζημιάς είναι τεράστια. Και γνωρίζουμε πως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κ. φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για ριζική ενίσχυση των προσπαθειών σε ζητήματα ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να συνδράμει όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και γειτονικές χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες για ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των θερινών μηνών, όπου οι πυρκαγιές απειλούν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τη βιοποικιλότητα.

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, θεωρείται ιδανική τοποθεσία για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κόμβου, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στρατηγική βάση για την άμεση αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η απάντηση του ΠτΔ στην Ούρσουλα μέσα από το Twitter:

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

