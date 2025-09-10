Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

 10.09.2025 - 11:38
Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

Ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου θα αντικαταστήσει τον Γεώργιο Τζιτζικώστα στη θέση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο νέος αρχηγός αναλαμβάνει καθήκοντα στις 9 Οκτωβρίου.

Το who is who του

Ο Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου γεννήθηκε το 1967, στην Κομοτηνή. Εισήλθε το 1984 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1988 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.

Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες Εκστρατείας με τα καθήκοντα του Διμοιρίτη και του Διοικητή Λόχου καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως Διμοιρίτης.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του, καθώς και το σχολείο Νατοϊκής Ορολογίας.

Το 2004 φοίτησε στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στη Θεσσαλονίκη και το 2013 επιλέχθηκε για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως ανώτερος Αξιωματικός, τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής σε Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και υπηρέτησε ως επιτελής στην 79 ΑΔΤΕ, στην 7η Μ/Κ ΤΑΞ και στο ΓΕΣ.

Το 2008 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Δκτή 239 Μ/Κ ΤΠ, ενώ το 2012 τοποθετήθηκε Επιτελάρχης στην 79 ΑΔΤΕ.

Το 2014 τοποθετήθηκε Διοικητής της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο.

Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε Διευθυντής στο ΓΕΣ/Α1.

Το 2019 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ.

Το 2020 τοποθετήθηκε Διευθυντής του ΓΕΕΘΑ/Β2.

Το 2021 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε Διοικητής στην 95 ΑΔΤΕ.

Το 2022 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Υποδιοικητή της ΑΣΔΕΝ.

Το 2023 τοποθετήθηκε στο ΓΕΣ ως Διευθυντής Α΄ΚΛΑΔΟΥ.

Το 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε Διοικητής της ΑΣΔΕΝ.

Στον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, έχει απονεμηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων Παρασήμων, Μεταλλίων και Διαμνημονεύσεων.

Είναι γνώστης της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

