Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να «χακάρεις» το μυαλό σου; Κι όμως γίνεται!

 10.09.2025 - 11:08
Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που αναλύει τα μοτίβα της φωνής για να εντοπίσει ψυχολογικά χαρακτηριστικά ανέπτυξαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας.

Πώς λειτουργεί
Το σύστημα εξετάζει τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης ομιλίας, όπως τον τόνο, τον ρυθμό, τη χροιά, το τέμπο, τις παύσεις και τις συναισθηματικές διακυμάνσεις, για να κατασκευάσει το ψυχολογικό προφίλ του ομιλούντα. Το αποτέλεσμα, γνωστό ως «ψυχο-κώδικας», λειτουργεί ως δείκτης που χαρτογραφεί τον τρόπο που ένα άτομο σκέφτεται, αισθάνεται και αντιδρά, αποκαλύπτοντας διαστάσεις της προσωπικότητας που προηγουμένως ήταν δύσκολο να μετρηθούν.

Οι ερευνητές στην πρώτη φάση ανέλυσαν 500 ηχογραφήσεις φωνής, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η τρέχουσα δεύτερη φάση περιλαμβάνει 1.200 συμμετέχοντες, διευρύνοντας τη βάση δεδομένων και υποστηρίζοντας συγκριτικές μελέτες.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της BTU, η οποία συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από ειδικούς στην ψυχολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

Μετατρέποντας τα σήματα της φωνής σε μετρήσιμα δεδομένα, το σύστημα προωθεί τόσο την γνωστική επιστήμη όσο και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η τεχνολογία σχεδιάστηκε για να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά το έργο των ψυχολόγων. Μέσω του αποτελεσματικού «χακαρίσματος» του ανθρώπινου μυαλού μέσω της φωνής, το σύστημα ανοίγει δυνατότητες για επιστημονική έρευνα και πρακτικές εφαρμογές, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι κατανοούν τον εαυτό τους.

ΠΗΓΗ: Έθνος

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουργικού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουργικού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

