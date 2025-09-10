Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να «χακάρεις» το μυαλό σου; Κι όμως γίνεται!

Πώς λειτουργεί

Το σύστημα εξετάζει τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης ομιλίας, όπως τον τόνο, τον ρυθμό, τη χροιά, το τέμπο, τις παύσεις και τις συναισθηματικές διακυμάνσεις, για να κατασκευάσει το ψυχολογικό προφίλ του ομιλούντα. Το αποτέλεσμα, γνωστό ως «ψυχο-κώδικας», λειτουργεί ως δείκτης που χαρτογραφεί τον τρόπο που ένα άτομο σκέφτεται, αισθάνεται και αντιδρά, αποκαλύπτοντας διαστάσεις της προσωπικότητας που προηγουμένως ήταν δύσκολο να μετρηθούν.

Οι ερευνητές στην πρώτη φάση ανέλυσαν 500 ηχογραφήσεις φωνής, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η τρέχουσα δεύτερη φάση περιλαμβάνει 1.200 συμμετέχοντες, διευρύνοντας τη βάση δεδομένων και υποστηρίζοντας συγκριτικές μελέτες.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της BTU, η οποία συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη από ειδικούς στην ψυχολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

Μετατρέποντας τα σήματα της φωνής σε μετρήσιμα δεδομένα, το σύστημα προωθεί τόσο την γνωστική επιστήμη όσο και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η τεχνολογία σχεδιάστηκε για να συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά το έργο των ψυχολόγων. Μέσω του αποτελεσματικού «χακαρίσματος» του ανθρώπινου μυαλού μέσω της φωνής, το σύστημα ανοίγει δυνατότητες για επιστημονική έρευνα και πρακτικές εφαρμογές, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι κατανοούν τον εαυτό τους.

ΠΗΓΗ: Έθνος