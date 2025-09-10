Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»
ΔΙΕΘΝΗ

Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

 10.09.2025 - 10:52
Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πραγματοποιεί αυτήν την ώρα την καθιερωμένη της ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOTEU), σε μία από τις πλέον ταραγμένες περιόδους της πολιτικής της πορείας.

Αντιμέτωπη με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βρίθει από αγανάκτηση και δυσφορία, η πρόεδρος της Κομισιόν θα προσπαθήσει να παρουσιάσει το πολιτικό της όραμα για το μέλλον της ΕΕ.

Στην αρχή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη χθεσινή εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη».

Δείτε live την ομιλία της:

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι πολιτικές επιλογές της φον ντερ Λάιεν έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός του Ευρωκοινοβουλίου όσο και μεταξύ των κρατών-μελών. Ιδιαίτερα οι εμπορικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη) έχουν εξοργίσει ευρωβουλευτές από διαφορετικά πολιτικά φάσματα. Η πρώτη θεωρείται από πολλούς μονόπλευρη και επιζήμια για την ΕΕ, ενώ η δεύτερη έχει κατηγορηθεί ότι υπονομεύει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ακόμα και μέλη της δικής της πολιτικής οικογένειας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τις επιλογές της, ειδικά όσον αφορά την εμπορική πολιτική, την πράσινη μετάβαση, καθώς και τον ρόλο της Επιτροπής σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Η τοποθέτησή της σχετικά με την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος υπενθύμισε δημόσια ότι αυτά τα θέματα άπτονται των εθνικών κυβερνήσεων και όχι της Κομισιόν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δημήτρης Κόκοτας: «Ο γιατρός του είπε ότι θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του»

 10.09.2025 - 10:47
Επόμενο άρθρο

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να «χακάρεις» το μυαλό σου; Κι όμως γίνεται!

 10.09.2025 - 11:08
Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

  •  10.09.2025 - 10:19
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

  •  10.09.2025 - 09:44
Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

  •  10.09.2025 - 10:52
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47
Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

  •  10.09.2025 - 10:06
Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

  •  10.09.2025 - 09:23
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα