Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ χαρακτήρισε την επίθεση ως «πράξη κρατικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού» και τόνισε ότι συνιστά «παραβίαση κυριαρχίας».

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη Τύπου, σημειώνεται ότι «το κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση και θα ενεργήσει με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε απερίσκεπτη ενέργεια ή επίθεση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Η ίδια ανακοίνωση υπογράμμισε ότι «θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση» και πρόσθεσε πως «το Κατάρ θα προχωρήσει σε συνολική αναθεώρηση των πολιτικών και διαδικασιών του με στόχο την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών και την πρόληψη της επανάληψής τους».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα