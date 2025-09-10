Καρούσος: «Για αυτό δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές»

Δείτε την ανάρτησή του

Γιατί δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές

Αρκετοί φίλοι και συναγωνιστές με ρωτούν τις τελευταίες ώρες γιατί αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι και θα ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σας:

Προσήλωση στα υφιστάμενα μου καθήκοντα

Πριν από ένα χρόνο, οι δημότες της επαρχίας Αμμοχώστου μού έδωσαν μια ισχυρή εντολή να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου. Με σεβασμό στη λαϊκή ψήφο θα υπηρετήσω με προσήλωση την αποστολή μου για να χτίσουμε τον Οργανισμό από την αρχή στη βάση του οράματος που παρουσιάσαμε.

Συνέπεια λόγων και πράξεων

Διεκδικώντας την Αντιπροεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχα δηλώσει ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση εκλογής μου δεν θα διεκδικούσα θέση στη Βουλή. Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι η ανώτατη ηγεσία ενός κόμματος δεν πρέπει να αποτελείται μόνο από βουλευτές.

Γιατί; Για να παραμένει κοντά στη βάση, στους πολίτες και να μην περιορίζεται μόνο στην καθημερινότητα του κοινοβουλευτικού έργου. Επιπλέον, την ώρα των εκλογών, κάποιοι από την ηγεσία θα πρέπει να δουλέψουν για την παράταξη και όχι για την προσωπική τους εκλογή.

Γι’ αυτό και παραμένω απόλυτα συνεπής στη θέση μου και δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.

Θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την εκλογική μάχη, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Θα συζητήσω με τη βάση και τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ και θα κάνω ότι είναι δυνατό για να ενώσω όσους αγαπούν, νοιάζονται και πονούν τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον τόπο μας.

Μαζί με την ηγεσία, όλους τους Συναγερμικούς, να δώσουμε στον ΔΗΣΥ μια ισχυρή πρωτιά.

Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που νέα άτομα με δυναμική και προοπτική, διεκδικούν με αξιώσεις μια βουλευτική έδρα.