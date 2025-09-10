Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚαρούσος: «Για αυτό δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρούσος: «Για αυτό δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές»

 10.09.2025 - 14:00
Καρούσος: «Για αυτό δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές»

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές, επεξήγησε ο Γιάννης Καρούσος μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα. 

Δείτε την ανάρτησή του 

Γιατί δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές

Αρκετοί φίλοι και συναγωνιστές με ρωτούν τις τελευταίες ώρες γιατί αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι και θα ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σας:

Προσήλωση στα υφιστάμενα μου καθήκοντα

Πριν από ένα χρόνο, οι δημότες της επαρχίας Αμμοχώστου μού έδωσαν μια ισχυρή εντολή να είμαι ο πρώτος Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου. Με σεβασμό στη λαϊκή ψήφο θα υπηρετήσω με προσήλωση την αποστολή μου για να χτίσουμε τον Οργανισμό από την αρχή στη βάση του οράματος που παρουσιάσαμε.
Συνέπεια λόγων και πράξεων
Διεκδικώντας την Αντιπροεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, είχα δηλώσει ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση εκλογής μου δεν θα διεκδικούσα θέση στη Βουλή. Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι η ανώτατη ηγεσία ενός κόμματος δεν πρέπει να αποτελείται μόνο από βουλευτές.

Γιατί; Για να παραμένει κοντά στη βάση, στους πολίτες και να μην περιορίζεται μόνο στην καθημερινότητα του κοινοβουλευτικού έργου. Επιπλέον, την ώρα των εκλογών, κάποιοι από την ηγεσία θα πρέπει να δουλέψουν για την παράταξη και όχι για την προσωπική τους εκλογή.

Γι’ αυτό και παραμένω απόλυτα συνεπής στη θέση μου και δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.

Θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την εκλογική μάχη, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Θα συζητήσω με τη βάση και τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ και θα κάνω ότι είναι δυνατό για να ενώσω όσους αγαπούν, νοιάζονται και πονούν τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τον τόπο μας.

Μαζί με την ηγεσία, όλους τους Συναγερμικούς, να δώσουμε στον ΔΗΣΥ μια ισχυρή πρωτιά.
Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που νέα άτομα με δυναμική και προοπτική, διεκδικούν με αξιώσεις μια βουλευτική έδρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
Αναστάτωση στην Πάφο - Έστειλαν απειλητικό email σε σχολείο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 31χρονη Κωνσταντίνα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Στυλιάνα Αβερκίου: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτούν με τον Φειδία Παναγιώτου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν

 10.09.2025 - 13:59
Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Πρόθεσή μας είναι η εξάντληση του ποσού €1,1 δισ. από το πρόγραμμα SAFE σε βάθος πενταετίας, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σε δηλώσεις του την Τετάρτη μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

  •  10.09.2025 - 13:12
Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

  •  10.09.2025 - 12:43
Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

  •  10.09.2025 - 11:27
Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

Αυτός είναι ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς - Δείτε το βιογραφικό του

  •  10.09.2025 - 11:38
Αναστάτωση στην Πάφο - Έστειλαν απειλητικό email σε σχολείο

Αναστάτωση στην Πάφο - Έστειλαν απειλητικό email σε σχολείο

  •  10.09.2025 - 12:48
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

  •  10.09.2025 - 11:20
Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

Φόνος Τσιντάν στις φυλακές: Άκουσαν την ποινή τους οι δύο δεσμοφύλακες

  •  10.09.2025 - 11:14
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα