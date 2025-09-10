Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπάτη-μαμούθ: Γυναίκα απέσπασε πάνω από €150.000 - Όλες οι λεπτομέρειες για το πώς δρούσε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απάτη-μαμούθ: Γυναίκα απέσπασε πάνω από €150.000 - Όλες οι λεπτομέρειες για το πώς δρούσε

 10.09.2025 - 17:08
Απάτη-μαμούθ: Γυναίκα απέσπασε πάνω από €150.000 - Όλες οι λεπτομέρειες για το πώς δρούσε

Τέσσερις υποθέσεις απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού πέραν των 150 χιλιάδων ευρώ, διερευνά η Αστυνομία. Στο πλαίσιο διερεύνησης των τεσσάρων υποθέσεων, συνελήφθη σήμερα στη Λεμεσό, γυναίκα ηλικίας 44 ετών, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου, 2023 και Μαΐου, 2025, η 44χρονη ύποπτη φέρεται να απέσπασε από πολίτες, χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις 150 χιλιάδες ευρώ, χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδείς παραστάσεις. Η ύποπτη συγκεκριμένα, έπεισε τους παραπονούμενους ότι, θα μεσολαβούσε ώστε να τους βοηθήσει να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Με την καταγγελία των τεσσάρων υποθέσεων στο ΤΑΕ Λεμεσού, εναντίον της 44χρονης εκδόθηκε στις 02 Σεπτεμβρίου, δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτή συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ, λίγο μετά τις 11.00 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 31χρονη Κωνσταντίνα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Στυλιάνα Αβερκίου: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτούν με τον Φειδία Παναγιώτου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Ζέστη και το Σαββατοκύριακο

 10.09.2025 - 17:48
Επόμενο άρθρο

Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

 10.09.2025 - 17:28
Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Ελεύθεροι αφέθηκαν τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνταν παράνομα στα κατεχόμενα από τον περασμένο Αύγουστο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  10.09.2025 - 16:00
Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

  •  10.09.2025 - 17:28
Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

  •  10.09.2025 - 12:43
Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

  •  10.09.2025 - 11:27
Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

  •  10.09.2025 - 14:25
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

  •  10.09.2025 - 11:20
Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

  •  10.09.2025 - 16:15
IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες

IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες

  •  10.09.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα