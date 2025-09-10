Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑπό την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

 10.09.2025 - 17:28
Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

Την πρόθεση του να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στη Λευκωσία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, τέως Δήμαρχος και νυν Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου τονίζει ότι η απόφασή του δεν αποτελεί αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά τη φυσική συνέχεια μιας πορείας προσφοράς και ευθύνης προς τον τόπο του. Υπογραμμίζει ότι η πολιτική δεν ταυτίζεται με τίτλους ή αξιώματα, αντιθέτως, είναι πράξεις, καθήκον και καθημερινή παρουσία δίπλα στους πολίτες.

Μέσα από τη διαδρομή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως σημειώνει, έμαθε να αφουγκράζεται, να συνεργάζεται και να δίνει λύσεις στις ανάγκες της κοινωνίας, έχοντας κατανοήσει ότι τα προβλήματα δεν περιμένουν και πως η δράση αποτελεί τον μόνο δρόμο. Γι’ αυτό και σήμερα, με αυτά τα εφόδια, δηλώνει έτοιμος να μεταφέρει την εμπειρία και τη γνώση του στη Βουλή, ώστε να υπηρετήσει τους πολίτες της Λευκωσίας και κατ’ επέκταση της πατρίδας μας, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα.

Η ενασχόληση του Ανδρέα Κωνσταντίνου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2016, όταν εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ στην Αγλαντζιά, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε σταυρούς προτίμησης. Στις 2 Αυγούστου 2020 εξελέγη Δήμαρχος Αγλαντζιάς και υπηρέτησε έως τις 30 Ιουνίου 2024, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την 1η Ιουλίου 2024 εκλέγεται Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς στον νέο Δήμο Λευκωσίας.

Είναι μέλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών του ΕΟΑ. Στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς, του Ναυτικού Ομίλου Αγλαντζιάς και των Υπηρεσιών Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς.

Ως τέως Δήμαρχος και νυν Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς ανέπτυξε πρωτοβουλίες με κοινωνικό, περιβαλλοντικό, αθλητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, οι οποίες βελτίωσαν ουσιαστικά την εικόνα της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου
IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 31χρονη Κωνσταντίνα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Στυλιάνα Αβερκίου: Αποκάλυψε πότε θα παντρευτούν με τον Φειδία Παναγιώτου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απάτη-μαμούθ: Γυναίκα απέσπασε πάνω από €150.000 - Όλες οι λεπτομέρειες για το πώς δρούσε

 10.09.2025 - 17:08
Επόμενο άρθρο

Αριστίνδην υποψήφια με τον ΔΗΣΥ η Στάλω Βωνιάτη –Κίνηση μάτ από Αννίτα Δημητρίου

 10.09.2025 - 18:09
Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Ελεύθεροι αφέθηκαν τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνταν παράνομα στα κατεχόμενα από τον περασμένο Αύγουστο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

  •  10.09.2025 - 16:00
Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

Από την Αγλαντζιά στη Βουλή; Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου διεκδικεί έδρα με τον ΔΗΣΥ

  •  10.09.2025 - 17:28
Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

Σοκ στη Λεμεσό: Βρέφος 3,5 μηνών με σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία - Συνελήφθησαν οι γονείς

  •  10.09.2025 - 12:43
Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

Πρόταση φον ντερ Λάιεν για δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου στην Κύπρο

  •  10.09.2025 - 11:27
Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Παραβίαση κυριαρχίας το χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα, λέει το Κατάρ: «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

  •  10.09.2025 - 14:25
Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

Στο νοσοκομείο 11χρονη μαθήτρια - Υπέστη θερμική εξάντληση επειδή δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά του σχολείου

  •  10.09.2025 - 11:20
Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

  •  10.09.2025 - 16:15
IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες

IPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro: Πότε θα είναι διαθέσιμα στην Κύπρο και πότε ξεκινούν οι προπαραγγελίες

  •  10.09.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα