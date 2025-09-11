Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Πόσα χρήματα θα δώσει για την τουρκοκυπριακή κοινότητα - Ποιος ο σκοπός - Στήριξη και στο έργο της ΔΕΑ

 11.09.2025 - 16:15
Κομισιόν: Πόσα χρήματα θα δώσει για την τουρκοκυπριακή κοινότητα - Ποιος ο σκοπός - Στήριξη και στο έργο της ΔΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα για το 2025, διαθέτοντας €33,7 εκατ. για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της διαδικασίας επανένωσης της Κύπρου. Η απόφαση ανακοινώθηκε σήμερα 11/9 και εντάσσεται στη σταθερή πολιτική της ΕΕ να ενισχύει την προοπτική λύσης μέσα από πρακτικά έργα και δράσεις.

Στις προτεραιότητες του πακέτου περιλαμβάνεται η διευκόλυνση του εμπορίου μέσω της Πράσινης Γραμμής, με στήριξη στην ευθυγράμμιση τουρκοκυπριακών προϊόντων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως σε γαλακτοκομικά και γεωργία. Παράλληλα προβλέπεται ενίσχυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες ώστε να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Το πρόγραμμα επενδύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και εκπαιδευτικών, καθώς και στην υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συνεχίζεται και το σχήμα υποτροφιών για Τουρκοκύπριους φοιτητές σε κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως γέφυρα με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Προβλέπονται δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ και προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων δικοινοτικών παρεμβάσεων στη Λευκωσία για αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων

Η ΕΕ συνεχίζει τη στήριξη προς τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, ενώ χρηματοδοτεί έργα αποκατάστασης πολιτιστικής κληρονομιάς που προωθούν τη συμφιλίωση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Από το 2006, όταν θεσπίστηκε το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το Πρόγραμμα Βοήθειας, έχουν διατεθεί συνολικά περίπου €760 εκατ. για έργα στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το φετινό πακέτο διαδέχεται την περσινή χρηματοδότηση του 2024 ύψους €39,5 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συνέχεια της ευρωπαϊκής συνδρομής.

Η ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αφορά και τον τομέα των γαλακτοκομικών, με ορόσημο την καταχώριση του Χαλλουμιού - Hellim ως προϊόντος ΠΟΠ το 2021, εξέλιξη που συνοδεύτηκε από τεχνική υποστήριξη ώστε παραγωγοί και εφοδιαστικές αλυσίδες να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ.

