Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε στο Themaonline ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επαγγελματιών Παροχέων Πρώτων Βοηθειών και Ναυαγοσωστικής, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, όλα ξεκίνησαν στις 16 Ιουλίου όταν πέρασε από την Βουλή ο νόμος «οι περί κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2025».

«Η νομοθεσία αυτή πέρασε χωρίς να καλεστούμε εμείς ως κοινωνικοί εταίροι για πούμε την άποψη μας και να κάνουμε τις ερωτήσεις και απορίες μας. Έβαλαν υπεύθυνο, για να μας δίνει άδειες, την Κυπριακή εταιρεία Ναυαγοσωστικής η οποία όμως είναι ιδιωτικό σωματείο που έχει για Πρόεδρο ένα πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο», σημείωσε.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είναι ένα διαγραμμένο σωματείο από τον Έφορο, το οποίο ξεγέλασε την Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Εσωτερικών και έθεσε με ψευδείς παραστάσεις τον εαυτό του ως τοποτηρητή στο νόμο «οι περί κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2025», για να συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες με σκοπό το κέρδος.

«Πως γίνεται οι βουλευτές να μιλούν με ένα διαγραμμένο σωματείο, το οποίο ηγείται ένα άτομο που είναι πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο; Πώς γίνεται μια ιδιωτική εταιρεία να δίνει άδειες;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, σύμφωνα με κ. Κωνσταντίνου, είναι πιθανό να προκύπτουν και ποινικά αδικήματα αφού η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής και ο Πρόεδρος της, γνώριζαν την διαγραφή του σωματείου τους.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε σε παρόμοιο περιστατικό που αφορά τον νόμο περί εγκατάστασης και χρήσης Α.Ε.ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ, όπου στην αρχική απόφαση τοποθετήθηκε πάλι ιδιωτικός οργανισμός σαν αρμόδιο όργανο για πιστοποίηση και απορρίφθηκε, αφού την ευθύνη για αδειοδότηση και πιστοποίηση έχει καθαρά το Υπουργείο Υγείας.

«Έφυγαν τον ιδιωτικό οργανισμό και έβαλαν αρμόδιο άτομο τον λειτουργό αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας για να μας δίνει άδειες γιατί ο ιδιωτικός οργανισμός ήταν κάτι σαν την Κυπριακή εταιρεία Ναυαγοσωστικής. Το κατάλαβαν και το άλλαξαν άμεσα», εξήγησε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, δέχεται παράπονα από όλες τις εταιρείες και αυτό που ζητά ο Σύνδεσμος του είναι «να φύγει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής από την νομοθεσία και να μπει λειτουργός του Υπουργείου Υγείας».

Σημειώνεται ότι οι άδειες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής αφορά το «δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής» που σημαίνει εν ισχύι δίπλωμα ή πιστοποιητικό το οποίο είναι κατάλληλο για ναυαγοσωστική πισίνας και παρέχεται από σχολή αναγνωρισμένη είτε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είτε από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι το εν λόγω δίπλωμα ή πιστοποιητικό είναι πιστοποιημένο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής.