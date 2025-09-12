Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 12.09.2025 - 06:36
Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

Σε μια σοβαρή καταγγελία προέβη το μέλος της ΟΕΒ Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Παροχέων Πρώτων Βοηθειών και Ναυαγοσωστικής, αναφορικά με την αδειοδότηση τους από ιδιωτικό οργανισμό, το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο σωματείων.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε στο Themaonline ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επαγγελματιών Παροχέων Πρώτων Βοηθειών και Ναυαγοσωστικής, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, όλα ξεκίνησαν στις 16 Ιουλίου όταν πέρασε από την Βουλή ο νόμος «οι περί κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2025».

«Η νομοθεσία αυτή πέρασε χωρίς να καλεστούμε εμείς ως κοινωνικοί εταίροι για πούμε την άποψη μας και να κάνουμε τις ερωτήσεις και απορίες μας. Έβαλαν υπεύθυνογια να μας δίνει άδειεςτην Κυπριακή εταιρεία Ναυαγοσωστικής η οποία όμως είναι ιδιωτικό σωματείο που έχει για Πρόεδρο ένα πολιτικά εκτιθέμενο πρόσωπο»σημείωσε.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είναι ένα διαγραμμένο σωματείο από τον Έφορο, το οποίο ξεγέλασε την Βουλή των Αντιπροσώπων και το Υπουργείο Εσωτερικών και έθεσε με ψευδείς παραστάσεις τον εαυτό του ως τοποτηρητή στο νόμο «οι περί κολυμβητικών δεξαμενών κανονισμοί του 2025», για να συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες με σκοπό το κέρδος.

«Πως γίνεται οι βουλευτές να μιλούν με ένα διαγραμμένο σωματείοτο οποίο ηγείται ένα άτομο που είναι πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο; Πώς γίνεται μια ιδιωτική εταιρεία να δίνει άδειες;»διερωτήθηκε.

Παράλληλα, σύμφωνα με κ. Κωνσταντίνου, είναι πιθανό να προκύπτουν και ποινικά αδικήματα αφού η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής και ο Πρόεδρος της, γνώριζαν την διαγραφή του σωματείου τους.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε σε παρόμοιο περιστατικό που αφορά τον νόμο περί εγκατάστασης και χρήσης Α.Ε.ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ, όπου στην αρχική απόφαση τοποθετήθηκε πάλι ιδιωτικός οργανισμός σαν αρμόδιο όργανο για πιστοποίηση και απορρίφθηκε, αφού την ευθύνη για αδειοδότηση και πιστοποίηση έχει καθαρά το Υπουργείο Υγείας.

«Έφυγαν τον ιδιωτικό οργανισμό και έβαλαν αρμόδιο άτομο τον λειτουργό αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας για να μας δίνει άδειες γιατί ο ιδιωτικός οργανισμός ήταν κάτι σαν την Κυπριακή εταιρεία Ναυαγοσωστικής. Το κατάλαβαν και το άλλαξαν άμεσα»εξήγησε.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, δέχεται παράπονα από όλες τις εταιρείες και αυτό που ζητά ο Σύνδεσμος του είναι «να φύγει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής από την νομοθεσία και να μπει λειτουργός του Υπουργείου Υγείας».

Σημειώνεται ότι οι άδειες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής αφορά το «δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής» που σημαίνει εν ισχύι δίπλωμα ή πιστοποιητικό το οποίο είναι κατάλληλο για ναυαγοσωστική πισίνας και παρέχεται από σχολή αναγνωρισμένη είτε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είτε από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι το εν λόγω δίπλωμα ή πιστοποιητικό είναι πιστοποιημένο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!
Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €1.000.000
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες
Στέλεχος του Υπ. Παιδείας ενώπιον της Δικαιοσύνης για υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης - Ανάμεσα στα θύματα και ανήλικη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου

 12.09.2025 - 06:34
Επόμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: Νέο τζακ-ποτ ανεβάζει το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Τα κέρδη στις υπόλοιπες κατηγορίες

 12.09.2025 - 06:44
Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Στην Κύπρο βρίσκεται από την Πέμπτη το βράδυ, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

  •  12.09.2025 - 06:30
Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου

Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου

  •  12.09.2025 - 06:34
Σπίτι με... απ' όλα: Από σκούτερ μέχρι... μουσικά όργανα – Χειροπέδες σε 42χρονο για παράνομη κατοχή περιουσίας

Σπίτι με... απ' όλα: Από σκούτερ μέχρι... μουσικά όργανα – Χειροπέδες σε 42χρονο για παράνομη κατοχή περιουσίας

  •  12.09.2025 - 06:20
Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

  •  12.09.2025 - 06:36
Καιρός: Στα υψηλά για την εποχή η θερμοκρασία – Πότε επιστρέφουν οι βροχές στα ορεινά

Καιρός: Στα υψηλά για την εποχή η θερμοκρασία – Πότε επιστρέφουν οι βροχές στα ορεινά

  •  12.09.2025 - 06:25
ΤΖΟΚΕΡ: Νέο τζακ-ποτ ανεβάζει το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Τα κέρδη στις υπόλοιπες κατηγορίες

ΤΖΟΚΕΡ: Νέο τζακ-ποτ ανεβάζει το ποσό στην επόμενη κλήρωση – Τα κέρδη στις υπόλοιπες κατηγορίες

  •  12.09.2025 - 06:44
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου - Ο βίος των Αγίων που τιμούνται

  •  12.09.2025 - 06:56
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

  •  11.09.2025 - 19:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα