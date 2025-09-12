Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 12.09.2025 - 06:34
Σαφές μήνυμα έστειλε ο Βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης, ο οποίος μιλώντας στο «Τ», απέκλεισε κάθε σενάριο καθόδου του στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές, είτε με άλλο κόμμα είτε ως ανεξάρτητος.

«Δεν έχω τέτοιες προθέσεις ούτε με κάποιο άλλο κόμμα ούτε ως ανεξάρτητος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να μην επανδιεκδικήσει θέση στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ, ο κ. Ορφανίδης τόνισε ότι η επιλογή του είχε παρθεί εδώ και δύο με δυόμισι χρόνια και είχε γνωστοποιηθεί κατ’ επανάληψη στον Πρόεδρο του κόμματος. Όπως εξήγησε, οι λόγοι ήταν κυρίως προσωπικοί, αλλά και πολιτικοί, καθώς, όπως είπε, «έχω διαφορετική αντίληψη σε καίρια ζητήματα όσον αφορά το εθνικό μας θέμα αλλά και την όλη διαχείριση η οποία γίνεται εντός και εκτός του κόμματος». Πρόσθεσε ακόμη ότι «οι αρχές και τα πιστεύω μας έχουν μετατοπιστεί» και πως το ΔΗΚΟ δεν ανταποκρίνεται στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία στον βαθμό που θα έπρεπε.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος εκλέγηκε βουλευτής με την ΕΔΕΚ αλλά συζητείται το ενδεχόμενο καθόδου του με το ΔΗΚΟ, ο κ. Ορφανίδης χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στάση του κόμματος. Όπως είπε, είναι ηθικά λανθασμένο το ΔΗΚΟ να προχωρεί σε τέτοιες κινήσεις απέναντι σε ένα «αδελφό κόμμα», με το οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις τελευταίες επτά Προεδρικές εκλογές.

Όπως υπογράμμισε, για 35 χρόνια τα δύο κόμματα συνεργάζονταν σε Προεδρικές Εκλογές —στις 5 από τις τελευταίες 7 αναμετρήσεις— με την ΕΔΕΚ να στηρίζει, μεταξύ άλλων, τόσο τον Τάσσο Παπαδόπουλο όσο και τον Νικόλα Παπαδόπουλο. «Άρα, από πλευράς ηθικής δεν έπρεπε να συμβάλουμε σε αυτή την κρίση την οποία διέρχεται το κόμμα της ΕΔΕΚ», τόνισε.

Για τον ίδιο, η υποψηφιότητα Αποστόλου δεν μπορεί να σταθεί, καθώς «ουδεμία σχέση έχει με την ιστορία του Δημοκρατικού Κόμματος», ενώ, όπως σημείωσε, στο παρελθόν ήταν πολέμιος τόσο της υποψηφιότητας του Τάσου Παπαδόπουλου όσο και του Νικόλα Παπαδόπουλου. «Εάν δεν το αντιληφθούν όλα αυτά, σημαίνει ότι ξεκινά η περίοδος όπου το ΔΗΚΟ διαβρώνεται και πολιτικά εντός της ηγεσίας του κόμματος», ανέφερε με έμφαση.

Σε ερώτηση αν ο Ανδρέας Αποστόλου θα μπορούσε να θεωρηθεί «ο πιο κοντινός σταθμός» για το ΔΗΚΟ, ο Ορφανίδης απάντησε πως ένας βουλευτής που έχει αλλάξει τέσσερις κομματικές στέγες σε 13 χρόνια, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί σταθερός ή κοντινός. «Δεν μπορείς τη στιγμή που ένα αδελφό κόμμα περνά κρίση, να συμπεριφέρεσαι με αυτό τον τρόπο και να ρίχνεις λάδι στη φωτιά», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η στάση αυτή «μπορεί να έχει στο μέλλον αρνητικές επιπτώσεις».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν πρόταση από την ΕΔΕΚ να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιό της, απάντησε κατηγορηματικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση».

