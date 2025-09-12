Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ όπως ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, η συνάντησή της με τον κ. Τατάρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Όπως είχε δηλώσει στη Νέα Υόρκη ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά την παραμονή της στο νησί η κ. Ολγκίν αναμένεται να έχει επαφές με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών, καθώς και με άλλους παράγοντες.

Έτοιμη για θετικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό δηλώνει η Λευκωσία ενόψει της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στα εγκαίνια του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Δήμου Αραδίππου, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε θετική την επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο. «Επέμεινε να πραγματοποιηθεί η κάθοδος της, ώστε να γίνει η αναγκαία προεργασία. Ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα στη συνάντηση της Νέας Υόρκης», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η παρουσία της κ. Ολγκίν στην Κύπρο αποδεικνύει «την ισχυρή βούληση και πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα για θετικές εξελίξεις». Διαβεβαίωσε ότι η κυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να ανταποκριθεί.

Εστίαση στα Οδοφράγματα και τα ΜΟΕ

Η νέα επίσκεψη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, σηματοδοτεί ακόμη μια προσπάθεια των ΗΕ να διατηρήσουν ζωντανή την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό, εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας, όπου η διαδικασία παραμένει στάσιμη και η πολιτική βούληση εμφανίζεται περιορισμένη.

Η επίσκεψή της, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεργασιών, που ξεκίνησε με τις διευρυμένες άτυπες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, υπό την αιγίδα του Αντόνιο Γκουτέρες, τον περασμένο Ιούλιο. Αν και δεν υπήρξαν καθοριστικές εξελίξεις, η κυπριακή πλευρά έκανε λόγο για «μικρά αλλά σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση».

ΜΟΕ: Καταγραφόμενη πρόοδος αλλά εκκρεμότητες παραμένουν

Η νέα επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη Λευκωσία, αναμένεται να εστιάσει κυρίως στην παρακολούθηση και προώθηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι από τη Γενεύη και επανεξετάστηκαν στη Νέα Υόρκη.

Η πρόοδος είναι περιορισμένη και άνιση. Ενώ η Ε/κ πλευρά κατέθεσε σειρά προτάσεων η Τ/κ πλευρά φάνηκε απρόθυμη να ανταποκριθεί θετικά, περιοριζόμενη σε γενικόλογες τοποθετήσεις.

Στο επίκεντρο τα οδοφράγματα – συμβολισμός και ουσία

Τα οδοφράγματα αποτελούν το πλέον συμβολικό και πρακτικό κεφάλαιο των ΜΟΕ. Ενώ η ε/κ πλευρά αποδέχθηκε την πρόταση για άνοιγμα των οδοφραγμάτων στη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά.

Σημαντική συζήτηση έγινε και για το οδόφραγμα Αθηένου – Αγλαντζιάς, το οποίο η κυπριακή πλευρά θεωρεί ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα των πολιτών και τη διευκόλυνση διακίνησης μεταξύ των κοινοτήτων. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά επικαλέστηκε την ανάγκη διαβούλευσης με τον τουρκικό στρατό, κάτι που ουσιαστικά αναστέλλει οποιαδήποτε απόφαση.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο οδόφραγμα Κοκκίνων, με τις τουρκικές δυνάμεις να παραμένουν εμπόδιο σε οποιαδήποτε κίνηση.

Ο ρόλος της Ολγκίν και το στοίχημα της αξιοπιστίας

Η κ. Ολγκίν έχει μπροστά της ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο: να εντοπίσει τα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει έστω και περιορισμένη συναίνεση, χωρίς να εκτροχιαστεί η διαδικασία. Δεν έχει εντολή για διαπραγμάτευση λύσης, αλλά για καταγραφή πολιτικής βούλησης και ετοιμότητας για επανεκκίνηση.

Η επόμενη κρίσιμη στιγμή αναμένεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Γενικού Γραμματέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόοδος στα ΜΟΕ και ιδιαίτερα στα οδοφράγματα θα αποτελέσει δείκτη αξιοπιστίας και ειλικρίνειας των προθέσεων των δύο πλευρών.

Η Ευρώπη παίρνει θέση: Το ψήφισμα-μήνυμα από το Στρασβούργο

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε τη διπλωματική πίεση με ένα ηχηρό ψήφισμα (597 ψήφοι υπέρ, 0 κατά), με το οποίο καταδικάζει την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές, έπειτα από επίσκεψή τους στο κατεχόμενο χωριό Γαλάτεια.

Το ψήφισμα χαρακτηρίζει την κράτηση «παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη» και καταγγέλλει «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των κρατουμένων και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν πιθανές κυρώσεις.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι το Κυπριακό δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα.

Αναφερόμενος στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση. Όπως είπε, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου του επισήμανε ότι «είναι από τις λίγες περιπτώσεις με τόσο συντριπτική υποστήριξη».

«Θεωρώ τη συγκεκριμένη εξέλιξη πολύ θετική και θέλω να συγχαρώ όσους ανέλαβαν την πρωτοβουλία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να στέλνονται μηνύματα κοινών στόχων και επιδιώξεων στο διεθνές επίπεδο. «Αν αυτό μπορούσε να γίνει και στο εσωτερικό, θα ήταν σαφώς καλύτερα», πρόσθεσε.