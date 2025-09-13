Κ. Λετυμπιώτης: Οι δηλώσεις Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία- Ύψιστος στόχος η λύση του κυπριακού

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Ερσιν Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρχει αποπροσανατολισμός από τον ύψιστο στόχο της λύσης του Κυπριακού.

Πρόσθεσε ότι, αν επιδειχθεί διάθεση από την άλλη πλευρά, δυνατόν να επιτευχθεί πρόοδος και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο σημείωσε ότι ενόψει των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα θα σκληραίνει η ρητορική Τατάρ.

Ο κύριος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με τη δήλωση της απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία ερωτηθείσα κατά πόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική για εφαρμογή νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, απάντησε ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.

Σημείωσε ότι, αν υπήρχε ειλικρινής πολιτική βούληση από πλευράς Τουρκίας, θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος, σε σχέση με το άνοιγμα σημείων διέλευσης.

Αναφερόμενος εξάλλου στην επίσκεψη που πραγματοποιεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο κύριος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μέρες, πριν τη μετάβαση του προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: news.rik.cy