Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚ. Λετυμπιώτης: Οι δηλώσεις Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία- Ύψιστος στόχος η λύση του κυπριακού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Λετυμπιώτης: Οι δηλώσεις Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία- Ύψιστος στόχος η λύση του κυπριακού

 13.09.2025 - 14:55
Κ. Λετυμπιώτης: Οι δηλώσεις Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία- Ύψιστος στόχος η λύση του κυπριακού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στην τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκης, με ρεαλισμό και έχοντας γνώση στις προκλήσεις που υπάρχουν, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Ερσιν Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία, ωστόσο δεν πρέπει να υπάρχει αποπροσανατολισμός από τον ύψιστο στόχο της λύσης του Κυπριακού.

Πρόσθεσε ότι, αν επιδειχθεί διάθεση από την άλλη πλευρά, δυνατόν να επιτευχθεί πρόοδος και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο σημείωσε ότι ενόψει των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα θα σκληραίνει η ρητορική Τατάρ.

Ο κύριος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με τη δήλωση της απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία ερωτηθείσα κατά πόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική για εφαρμογή νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, απάντησε ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.

Σημείωσε ότι, αν υπήρχε ειλικρινής πολιτική βούληση από πλευράς Τουρκίας, θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος, σε σχέση με το άνοιγμα σημείων διέλευσης.

Αναφερόμενος εξάλλου στην επίσκεψη που πραγματοποιεί την ερχόμενη Δευτέρα στην Κύπρο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο κύριος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι οι βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μέρες, πριν τη μετάβαση του προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Πρωτάθλημα: Ποιοι είναι στο... «όριο» και κινδυνεύουν να χάσουν ματς - Όλες οι κάρτες
44χρονος επιτέθηκε σε Αστυνομικό - Τρεις συλλήψεις και ναρκωτικά σε συντονισμένη επιχείρηση
Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο Σάββας Γεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
VIDEO: «Δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε» - Η στιγμή που η χήρα του Τσάρλι Κερκ καταρρέει πάνω στο φέρετρο
Είσαι λάτρης της μπύρας; Έρχεται το πρώτο Larnaca Beer Festival - Περισσότερες από 30 διαφορετικές μάρκες, φαγητό και μουσική

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βάζετε στη διατροφή σας περισσότερη πρωτεΐνη; Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας όταν υπερβάλλετε

 13.09.2025 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε ο Σάββας Γεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας

 13.09.2025 - 15:17

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυμπιώτης: Οι δηλώσεις Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία- Ύψιστος στόχος η λύση του κυπριακού

Κ. Λετυμπιώτης: Οι δηλώσεις Τατάρ δεν προκαλούν αισιοδοξία- Ύψιστος στόχος η λύση του κυπριακού

  •  13.09.2025 - 14:55
Οδηγοί προσοχή: Ανακαλούνται οχήματα για πιθανή βλάβη στα φρένα – Οδηγία για άμεση ακινητοποίηση - Δείτε λίστα

Οδηγοί προσοχή: Ανακαλούνται οχήματα για πιθανή βλάβη στα φρένα – Οδηγία για άμεση ακινητοποίηση - Δείτε λίστα

  •  13.09.2025 - 16:05
Τραγικός θάνατος για 23χρονο που έπεσε με το όχημα του από γκρεμό στην Κεφαλονιά - Δείτε φωτογραφίες

Τραγικός θάνατος για 23χρονο που έπεσε με το όχημα του από γκρεμό στην Κεφαλονιά - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.09.2025 - 13:40
VIDEO: «Δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε» - Η στιγμή που η χήρα του Τσάρλι Κερκ καταρρέει πάνω στο φέρετρο

VIDEO: «Δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε» - Η στιγμή που η χήρα του Τσάρλι Κερκ καταρρέει πάνω στο φέρετρο

  •  13.09.2025 - 15:30
Είσαι λάτρης της μπύρας; Έρχεται το πρώτο Larnaca Beer Festival - Περισσότερες από 30 διαφορετικές μάρκες, φαγητό και μουσική

Είσαι λάτρης της μπύρας; Έρχεται το πρώτο Larnaca Beer Festival - Περισσότερες από 30 διαφορετικές μάρκες, φαγητό και μουσική

  •  13.09.2025 - 14:40
Πρωτάθλημα: Ποιοι είναι στο... «όριο» και κινδυνεύουν να χάσουν ματς - Όλες οι κάρτες

Πρωτάθλημα: Ποιοι είναι στο... «όριο» και κινδυνεύουν να χάσουν ματς - Όλες οι κάρτες

  •  13.09.2025 - 15:48
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»

Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»

  •  13.09.2025 - 12:44
Βάζετε στη διατροφή σας περισσότερη πρωτεΐνη; Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας όταν υπερβάλλετε

Βάζετε στη διατροφή σας περισσότερη πρωτεΐνη; Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας όταν υπερβάλλετε

  •  13.09.2025 - 14:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα