Βάζετε στη διατροφή σας περισσότερη πρωτεΐνη; Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας όταν υπερβάλλετε

Από το πειραματικό cold foam με πρωτεΐνη που δοκιμάζει η Starbucks, μέχρι την κυκλοφορία από την τηλεπερσόνα Khloé Kardashian ενός σνακ ποπ κορν πλούσιου σε πρωτεΐνη, το μακροθρεπτικό συστατικό ζει την πολιτιστική του στιγμή – και δικαίως. Η πρωτεΐνη είναι βασικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής.

Μαζί με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά, η πρωτεΐνη είναι ένα από τα κύρια μακροθρεπτικά που συνθέτουν τη διατροφή μας. Είναι επίσης το μόνο μακροθρεπτικό που παρέχει στον οργανισμό μας αμινοξέα.

Όταν το σώμα μας χωνεύει την πρωτεΐνη από τις τροφές, αυτή διασπάται σε αμινοξέα, τα οποία συμμετέχουν σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού: από την οικοδόμηση και τη διατήρηση των μυών, την παραγωγή ορμονών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, μέχρι τη διατήρηση υγιών μαλλιών, δέρματος και νυχιών.

Ωστόσο, κάποιοι διατροφολόγοι προειδοποιούν ότι, λόγω των τάσεων στα social media, πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη από ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός τους.

«Όταν τρώτε περισσότερη πρωτεΐνη από όση χρειάζεται το σώμα σας, δεν μπορεί να αποθηκεύσει την περίσσεια. Απλώς την αποβάλλει στα ούρα ή τη μετατρέπει σε ενέργεια ή λίπος», εξηγεί η διαιτολόγος Michelle Cardel, επικεφαλής διατροφής στο WeightWatchers και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, αυτό δεν είναι απαραίτητα επιβλαβές, τονίζει, προσθέτοντας ότι «όταν έχετε καλύψει τις ανάγκες σας σε πρωτεΐνη, περισσότερη δεν σημαίνει περισσότερα οφέλη. Αντίθετα, η ισορροπία πρωτεΐνης με την κατανάλωση φυτικών ινών είναι πολύ σημαντική για τη μακροζωία και τη βέλτιστη υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική πρωτεΐνη χωρίς επαρκείς φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους ή προβλήματα στην πέψη.

«Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η δυσκοιλιότητα», αναφέρει ο Dr. David Liska, πρόεδρος του Τμήματος Χειρουργικής Παχέος Εντέρου στο Cleveland Clinic.

«Η δυσκοιλιότητα μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά άλλων ενοχλήσεων», προσθέτει, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες. «Συνιστούμε περίπου 25 έως 35 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα για τη γενική υγεία του εντέρου – μαζί με επαρκή κατανάλωση νερού».

Ισορροπώντας πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (RDA) για άνδρες και γυναίκες είναι περίπου 0,8 γραμμάρια ποιοτικής πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή περίπου 0,36 γραμμάρια ανά λίβρα.

Η RDA, που καθορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα θρεπτικού συστατικού που πρέπει να καταναλώνει ένα σχετικά καθιστικό άτομο για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.

Πηγή: newsbomb.gr