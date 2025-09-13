Είσαι λάτρης της μπύρας; Έρχεται το πρώτο Larnaca Beer Festival - Περισσότερες από 30 διαφορετικές μάρκες, φαγητό και μουσική

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 13.09.2025 - 14:40
Η Λάρνακα ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο Larnaca Beer Festival, μια γιορτή αφιερωμένη στην κουλτούρα της μπίρας, τη γεύση, τη μουσική και την παρέα.

Από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, η Πλατεία Ζουχουρή θα γεμίσει με χιλιάδες λίτρα μπίρας, street food, live μουσική, DJ sets, arcade fun και έναν family friendly χώρο που υπόσχεται εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Οι μπίρες που θα δοκιμάσουμε:

Mahou (Spain’s No.1 Beer – 7 διαφορετικές ποικιλίες) – Drink For Life Trading Ltd
Πίβο Microbrewery (κυπριακή craft μπίρα) – Vassos Eliades Ltd
Ωκυρροη, Cambos Lager, Lola Beer – Premium Harmani Trading (100% ελληνική πρόταση)
Leffe, Stella Artois, Hoegaarden – CC Hellenic
Septem, CyCraft, Kasteel – P&P Prokopiou
Shockwave (Pale Ale)
Sunset Vice (West Coast IPA)
Spectral Tribulation (DDH Double NEIPA)
Restless (Pilsner)
Ominous Oracle (Fruited Sour)
Blessed Are The Sick (DDH Double NEIPA)
Heineken, Humor, Mamos, Paulaner – Tempo Cyprus
KEO Lager, Estrella, Erdinger, Kopparberg
Octopus Brewery
Carlsberg, Leon, Sandy, Militsa Ciders

Food Line-up:

Jailbirds – Crispy Chicken Wings, Juicy Chicken Fillets, Loaded Chicken Burgers
Pizza Mia – Pizza slices
The Potbelly – Pulled Pork Sandwiches, Loaded Hot Dogs

Music Line-up:

DJ Alex P – high-energy beats και dancefloor anthems
Nico Bros – Pop & Rock live performance γεμάτο ενέργεια
DJ Andre – urban vibes και μοναδικά mixes
Με την πρώτη εμφάνιση της Mahou σε φεστιβάλ στη Λάρνακα, τις τοπικές craft δημιουργίες όπως η Πίβο Microbrewery και οι ανατρεπτικές προτάσεις, αλλά και με αγαπημένες διεθνείς ετικέτες, η Πλατεία Ζουχουρή μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για φίλους της μπίρας και όχι μόνο.

Η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στη μπίρα, στη μουσική, στη γεύση και στη διασκέδαση. Μάζεψε την παρέα σου (ή και την οικογένεια σου!) και ζήσε την εμπειρία του 1ου Larnaca Beer Festival!

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, Πλατεία Ζουχουρή, Λάρνακα, 15:00 – 00:00. Ελεύθερη είσοδος

Πηγή: checkincyprus

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει στην τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκης, με ρεαλισμό και έχοντας γνώση στις προκλήσεις που υπάρχουν, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

