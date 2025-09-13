Είσαι λάτρης της μπύρας; Έρχεται το πρώτο Larnaca Beer Festival - Περισσότερες από 30 διαφορετικές μάρκες, φαγητό και μουσική

Από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, η Πλατεία Ζουχουρή θα γεμίσει με χιλιάδες λίτρα μπίρας, street food, live μουσική, DJ sets, arcade fun και έναν family friendly χώρο που υπόσχεται εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Οι μπίρες που θα δοκιμάσουμε:

Mahou (Spain’s No.1 Beer – 7 διαφορετικές ποικιλίες) – Drink For Life Trading Ltd

Πίβο Microbrewery (κυπριακή craft μπίρα) – Vassos Eliades Ltd

Ωκυρροη, Cambos Lager, Lola Beer – Premium Harmani Trading (100% ελληνική πρόταση)

Leffe, Stella Artois, Hoegaarden – CC Hellenic

Septem, CyCraft, Kasteel – P&P Prokopiou

Shockwave (Pale Ale)

Sunset Vice (West Coast IPA)

Spectral Tribulation (DDH Double NEIPA)

Restless (Pilsner)

Ominous Oracle (Fruited Sour)

Blessed Are The Sick (DDH Double NEIPA)

Heineken, Humor, Mamos, Paulaner – Tempo Cyprus

KEO Lager, Estrella, Erdinger, Kopparberg

Octopus Brewery

Carlsberg, Leon, Sandy, Militsa Ciders

Food Line-up:

Jailbirds – Crispy Chicken Wings, Juicy Chicken Fillets, Loaded Chicken Burgers

Pizza Mia – Pizza slices

The Potbelly – Pulled Pork Sandwiches, Loaded Hot Dogs

Music Line-up:

DJ Alex P – high-energy beats και dancefloor anthems

Nico Bros – Pop & Rock live performance γεμάτο ενέργεια

DJ Andre – urban vibes και μοναδικά mixes

Με την πρώτη εμφάνιση της Mahou σε φεστιβάλ στη Λάρνακα, τις τοπικές craft δημιουργίες όπως η Πίβο Microbrewery και οι ανατρεπτικές προτάσεις, αλλά και με αγαπημένες διεθνείς ετικέτες, η Πλατεία Ζουχουρή μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για φίλους της μπίρας και όχι μόνο.

Η Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στη μπίρα, στη μουσική, στη γεύση και στη διασκέδαση. Μάζεψε την παρέα σου (ή και την οικογένεια σου!) και ζήσε την εμπειρία του 1ου Larnaca Beer Festival!

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, Πλατεία Ζουχουρή, Λάρνακα, 15:00 – 00:00. Ελεύθερη είσοδος

Πηγή: checkincyprus