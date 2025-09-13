VIDEO: «Δεν έχετε ιδέα τι απελευθερώσατε» - Η στιγμή που η χήρα του Τσάρλι Κερκ καταρρέει πάνω στο φέρετρο

Η Έρικα Κερκ φαίνεται σε ένα βαθιά προσωπικό βίντεο να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να κάθεται δίπλα στο σώμα του, ντυμένο με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο.

«Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ψιθυρίζει μέσα από χαμηλόφωνους λυγμούς, με τη φωνή της να σπάει καθώς κλαίει πάνω από το σώμα του.

Ο ήχος του λυγμών της γεμίζει το δωμάτιο, καθώς τα τρεμάμενα δάχτυλά της παραμένουν πάνω στο άψυχο χέρι του, σε μια τελευταία πράξη αφοσίωσης που καταγράφεται μπροστά στα μάτια των 3,3 εκατομμυρίων ακολούθων της.

Σε μια άλλη εικόνα, την βλέπουμε με την πλάτη προς την κάμερα, τα μακριά ξανθά μαλλιά της να πέφτουν πάνω στους ώμους της, καθώς φαίνεται να έχει καταρρεύσει από τη θλίψη, ξαπλωμένη πάνω στο φέρετρο του συζύγου της.

Θα συνεχίσει τον αγώνα του συζύγου της

Αυτές οι σκληρές και συγκλονιστικές στιγμές ήρθαν λίγες ώρες μετά την δημόσια ομιλία της Έρικα από το στούντιο του δολοφονημένου συζύγου της, στην οποία υποσχέθηκε να συνεχίσει την αποστολή του και να «μην αφήσει ποτέ την κληρονομιά του να πεθάνει».

Στη διάρκεια του μηνύματος της, η κυρία Κερκ υποσχέθηκε: “Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει ζωντανή”.

Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή από την έδρα της οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα των ΗΠΑ άρχισε με μερικά λεπτά σιωπής, καθώς η κάμερα εστίαζε στην άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

Καθώς η χήρα του άρχισε να μιλάει, κοίταζε προς τα πάνω και ψιθύριζε μία σιωπηλή προσευχή.

Αμέσως μετά, ευχαρίστησε όσους έτρεξαν πρώτοι και προσπάθησαν να σώσουν τον σύζυγό της, ευχαρίστησε την ομάδα των συνεργατών του, αλλά και τον Λευκό Οίκο.

“Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς”, είπε γεμάτη δάκρυα, ευχαριστώντας και τον Βανς, αλλά και τη σύζυγό του Ούσα, για την κίνησή τους να συνοδεύσουν το φέρετρο του Κερκ πίσω στην Αριζόνα.

“Αλλά περισσότερο από όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Αγαπούσε κι εμένα, με όλη του την καρδιά. Με έκανε να είμαι σίγουρη ότι το γνώριζα αυτό καθημερινά”. Απευθυνόμενοι στους “κακούργους”, η κυρία Κερκ είπε: “Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο, ο σπαραγμός αυτής της χήρας θα αντηχεί σε όλο τον κόσμο, όπως μία πολεμική κραυγή”.

“Πρέπει όλοι να το γνωρίζουν αυτό: Αν σκεφτόσασταν ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν δυνατή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα, γι’ αυτό που έχετε απελευθερώσει σε όλη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο”.

Οι περιοδείες του συζύγου της σε αμερικανικά πανεπιστήμια θα συνεχιστούν όλο το φθινόπωρο, αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια, είπε η ίδια, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή του, επίσης, θα συνεχιστεί.

Η κυρία Κερκ μίλησε επίσης για τον ενός έτους γιο τους, αλλά και για την τρίχρονη κόρη τους, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει πως να τους εξηγήσει τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους.

“Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε ένα ταξίδι εργασίας με τον Ιησού”, είπε η ίδια στην κόρη τους.

Η κυρία Κερκ 36 ετών και τα παιδιά τους, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες στο ακροατήριο, όταν πυροβολήθηκε ο σύζυγος της.

Πηγή: newsbomb.gr