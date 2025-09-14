Ecommbx
Λεμεσός: Ιερέας έπεισε ηλικιωμένη να του μεταβιβάσει διαμέρισμα και 150 χιλιάδες ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεμεσός: Ιερέας έπεισε ηλικιωμένη να του μεταβιβάσει διαμέρισμα και 150 χιλιάδες ευρώ

 14.09.2025 - 21:12
Σε καταγγελία εναντίον του πνευματικού της προέβη γυναίκα στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Χειροπέδες σε ακόμη δύο πρόσωπα

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Σίγμα, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι την ξεγέλασε με αποτέλεσμα η ίδια να μεταβιβάσει το σπίτι της στην κόρη του ιερέα. 

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή της ηλικιωμένη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η ιερέας που είναι ο πνευματικός της, την έπεισε να του παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια 150 χιλιάδες ευρώ και να μεταβιβάσει διαμέρισμά αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ στην κόρη του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιερέας και η σύζυγος του ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με την ηλικιωμένη και κατόρθωσαν να την πείσουν εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και την ευάλωτη θέση της, καθώς δεν είχε παιδιά.

Τόσο η παραπονούμενη όσο και συγγενικά της πρόσωπα από την παρότρυναν να προβεί σε καταγγελία, ανέφεραν ότι ο ιερέας και η παπαδιά έπεισαν την 70χρονη με πρόσχημα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. 

Η ηλικιωμένη μετά από συμβουλές συγγενών και συνειδητοποιώντας τι μπορεί να έχει συμβεί, προέβη στην καταγγελία ενώπιων της Αστυνομίας. 

Για την καταγγελία ενημερώθηκε η Αρχιεπισκοπή, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ερευνών η υπόθεση θα οδηγηθεί στην Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Δείτε το απόσπασμα: 

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

«Διπλωματικός μαραθώνιος» από ΠτΔ: Επαφές με Κατάρ και Ισραήλ για σταθερότητα στην περιοχή

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

