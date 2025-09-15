Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τα Premium Desserts Gü, κάνουν την εμφάνισή τους στην Kύπρο

 15.09.2025 - 10:19
Η αγαπημένη premium μάρκα επιδόρπιων Gü, έφτασε επιτέλους στην Κύπρο από την Αγγλία, φέρνοντας μαζί της κορυφαίας ποιότητας υλικά, κομψές γυάλινες συσκευασίες και γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Η απόλαυση έχει όνομα – Ανακαλύψτε τη premium σειρά έτοιμων επιδόρπιων της Gü

Φτιαγμένα με έμφαση στη λεπτομέρεια και εμπνευσμένα από τη γαλλική ζαχαροπλαστική, τα επιδόρπια Gü προσφέρουν μια πολυτελή εμπειρία για όσους πιστεύουν ότι το γλυκό δεν πρέπει ποτέ να είναι απλώς μια σκέψη!

Η κυπριακή αγορά υποδέχεται τέσσερις υπέροχες γεύσεις, καθεμία με λαχταριστές στρώσεις υλικών και υφών:

  • Σοκολάτα & Μέλι (Honeycomb) – Πλούσια σοκολάτα σε συνδυασμό με απαλή στρώση μελιού & καραμέλας, για έντονη αντίθεση γεύσης και υφής.
  • Cheesecake Λεμονιού – Δροσιστική λεμονόκρεμα με απαλό cheesecake και τραγανή μπισκοτένια βάση.
  • New York Cheesecake – Κλασικό, κρεμώδες cheesecake με αυθεντική γεύση Νέας Υόρκης και νόστιμη βάση μπισκότου.
  • Cheesecake με Καραμέλα & Θαλασσινό Guérande Αλάτι – Ισορροπία γλυκού και αλμυρού σε ένα βουτυρένιο cheesecake με πλούσια καραμέλα και μια πινελιά θαλασσινού αλατιού.

 

Η μοναδική συσκευασία σε γυάλινα βαζάκια προσδίδει μια premium αίσθηση και παράλληλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, προσφέροντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης.

Βρείτε τα στα ψυγεία επιλεγμένων υπεραγορών σε όλη την Κύπρο. Αντιπρόσωπος διανομής η εταιρεία Iakovos Photiades Group of Companies LTD.

Πιστεύουμε ότι το επιδόρπιο πρέπει να είναι κάτι ξεχωριστό, μια εμπειρία που αξίζει να τη ζεις! Είτε πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίσταση είτε για ένα καθημερινό γλυκό που θέλετε να αναβαθμίσετε, η Gü σας προσκαλεί να απολαύσετε την απόλυτη γευστική εμπειρία.

Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για συνηθισμένα γλυκά.

Σε μια συγκυρία κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την περιφερειακή γεωπολιτική σταθερότητα, η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, συνιστά σαφές μήνυμα αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στις 12:30.

